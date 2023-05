Berbr a spol. osmý den u soudu: schůzka na McDonald's a 150 tisíc za nepřestoupení jinam

Cihlář s Vlasjukem jsou spojováni mimo jiné s ovlivněním zápasu Vyšehrad–Líšeň v rámci druhé fotbalové ligy v květnu 2020. V pražském hotelu Pyramida měli od Rogoze dostat 150 tisíc, aby utkání dopadlo ve prospěch domácích. Jenže duel skončil remízou 1:1 a třetí sudí Petr Klupák hotovost Rogozovi vrátil.

„S tím, co je mně kladeno za vinu, nesouhlasím, žádný úplatek jsem nepřijal a s žádným jsem ani nesouhlasil. Neměl jsem úmysl zápas ovlivnit. Utkání jsem řídil standardním způsobem. Předmětné utkání jsem neovlivnil. Nečinili tak ani moji kolegové," cituje Vlasjuka ve své on-line reportáži web iSport.cz. Vlasjuk podotkl, že mu před zápasem zemřel otec a okolí tolik nevnímal. Po návratu z toalety prý řeči o penězích nezaznamenal, Rogoz se tradičně po svém prezentoval siláckými výroky.

Začíná druhý týden soudu s Romanem Berbrem a dalšími obžalovanýmiVideo : SPORT.CZ

Cihlář uvedl, že s pozvánkou na kávu přišel Rogoz. Na jednu stranu řekl, že z toho neměl radost, na druhou prohlásil, že podobné schůzky byly běžnou praxí. „Byl to sportovní ředitel, jeden z 32 v první a druhé lize. Kdybych někoho odmítl, je to první krok k tomu, abych skončil," vysvětlil s tím, že v tu dobu měl četné osobní problémy. „Rogoz mně během schůzky žádné peníze nepředal. Kdyby se tak stalo, tvrdě by narazil. Jsem totiž velmi zásadový člověk. Rogoz hovořil hlavně s kolegou Klupákem, evidentně se dobře znali. Vůbec si nevybavuji, že by Rogoz manipuloval s nějakými penězi. A pokud ano, já nic neviděl," dodal rázně.

Cihlář a Uvíra jsou pak spojeni rovněž s utkáním ČFL mezi Vltavínem a Vyšehradem, podle obžalobě ovlivnili výsledek ve prospěch hostů. U Cihláře jde o to, že mu Berbr za ovlivnění slíbil kariérní postup mezi hlavní rozhodčí v profesionálních fotbalových soutěžích. Cihlář měl souhlasit a před utkáním se sešel s Rogozem, poté Berbr posun zajistil.

„Na jaře 2019 jsem se dostal do hledáčku komise, která vybírala nové sudí na listinu profesionálních rozhodčích. Kandidáti dostali na zkoušku řídit zápas druhé ligy," líčil u soudu. Podotkl, že onen zápas nemohl nic změnit na jeho patnáctiletém snažení dostat se mezi profesionály. „Moje kariéra skončila poté, co jsem dostal trestní oznámení v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího," dodal.

„Můj výkon byl hodnocený delegátem jako dobrý, stejně jako asistentů. Ani z jednoho týmu jsem nezaznamenal negativní reakce. Uvědomoval jsem si extrémní náročnost utkání, bylo obrovsky sledované, pro rozhodčího je to nejlepší, co ho může potkat. Buď se ukáže, nebo se zjistí, že na to nemá. Proto jsem měl z pozitivního hodnocení obrovskou radost," popsal pak detailně zápas Vltavínu s Vyšehradem. Den před výkopem měl telefonát s Berbrem, který prý chtěl, aby pískal rovinu. Slova o „vyškrtnutí" si Cihlář vykládá jako hecování k maximálnímu výkonu.

Cihlář seděl s Rogozem a dalšími na Zličíně v McDonald´s. „Opakoval, jak potřebují vyhrát, že nemají stadion. Byly to klasické fotbalové floskule. Viděl jsem ho poprvé, teprve jsem si na něj utvářel názor. Během schůzky jsem nezaznamenal žádnou nabídku, natož abych zápas nějak ovlivnil," stál si za svým Cihlář, jemuž následně volal Berbr a zjišťoval, jestli Rogoz chtěl „jedničku, nebo dvojku". „Vzhledem k tomu, že Rogoz vypravoval, jak potřebuje vyhrát, odvětil jsem, že chce dvojku," uvedl Cihlář a odmítl vše, co je uvedeno v obžalobě. Vyšehrad na Vltavínu triumfoval poměrem 2:0.

Vinu odmítl také Uvíra, tehdejší hráč Vltavínu. Jemu měl dle obžaloby Rogoz nabídnout minimálně 100 tisíc Kč a Uvíra peníze přijal s vědomím toho, že se jedná o odměnu za ovlivnění duelu. „Koho se zeptáte, každý o mně řekne, že jsem vítězný typ. Proto vůbec nechápu, že jsem obviněný z nějakého ovlivnění zápasu. Kdo si zápas zpětně pustí, nemůže říct, že bych učinil něco nekalého. Na zápase mně nepřišlo nic divného, divné je to obvinění," pravil rázně.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Hlavní líčení s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem v Plzni. Zleva Tomáš Grímm, Roman Berbr, Michal Káník, Roman Rogoz.

Uvírá popsal, že Rogoze zná od 19 let z Českých Budějovic nebo z Příbrami, která sháněla levné posily. Tehdy angažmá odmítl, nechtěl být už profesionál. Rogoz ho pak lanařil do Vyšehradu. „Nabídl mi 150 tisíc, abych nepřestoupil nikam jinam," přiznal někdejší fotbalista. Kvůli nereagování se nejdříve připravoval individuálně, Rogoz mu nakonec řekl, ať se připravuje ve Zbuzanech, že se ozve. „K přestupu nakonec nedošlo, pokračoval jsem ve Zbuzanech do doby, kdy jsem byl křivě obviněn," uvedl.