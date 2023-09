U soudu s Berbrem a spol. vypovídal Chovanec

Podle policejního vyšetřování Berbr psal Chovancovi, co kde má říkat, kdo budou členové jeho komise, kdo pomocní odborníci komise, s kým se má stýkat, či mu psal scénáře, jak má jednat. Zároveň mu měl předávat pokyny, že nesmí nikde sdělit, že se stýká s Romanem Berbrem. Přesně tyto pasáže z komunikace přes WhatsApp zazněly také ve středu v soudní síni.

Chovanec někdy řekl, že si na zprávy vzpomíná, někdy zase tvrdil, že neví, o co jde, případně kdo se skrývá po různými v konverzaci zmíněnými přezdívkami (Tydýt, Atlet,…). „Mimo semináře a pracovní telefonáty jsem nebyl s rozhodčími v kontaktu. Nebyl jsem si vědom žádného protežování sudích při postupu na profesionální listinu nebo úplatků za to,“ uvedl například Chovanec.

Předsedou komise se Chovanec stal v červnu 2018. „Když jsem se rozhodl, že nabídku přijmu, věděl jsem, že musím mít kolem sebe zkušené lidi,“ vysvětlil například výběr Petra Mareše, Martina Wilczeka nebo Romana Hrubeše. „Já neměl takové zkušenosti, na zmíněné osoby jsem přišel z minulých let, kdy jsem působil jako hráč i funkcionář,“ dodal.

Následně se k celé věci vyjádřil i sám Berbr. „Zprávy mají vypadat špatně, ale špatné nejsou. Jsou v nějakém čase a spolku, kde fungujeme. Nedokážu si představit, že by se předem nejednalo třeba o ústavním soudci. Takhle se jednalo i o komisi rozhodčích, na úrovní FAČR i LFA. Pepík si vybral několik lidí, my jsme některé škrtali. Chtěli jsme, aby LFA nevěděla naše nominanty, ona zase nechtěla pustit ty svoje. Normální jednání,“ uvedla hlavní postava celé kauzy Šváb. S ohledem na jmenování komise padalo také jméno majitele Sparty Daniela Křetínského, kvůli špatné akustice v síni ale nebylo slyšet přesně v jaké souvislosti.

Berbr pak soudci Vladimíru Žákovi vysvětloval, proč Chovancovi přes zprávy radil, jak má vystupoval na Výkonném výboru FAČR před svým jmenováním do funkce.

„Byl tam nový a nemůžete čekat, že přijde na výbor a bude přesně vědět, co má říkat. Malík (tehdejší předseda FAČR Martin Malík) byl expert na peníze, ale o rozhodčích moc nevěděl. Není nic špatného na tom, že ode mě dostal mustr, jak má vystupovat. Ano, moje postavení na FAČR bylo silné, ale proč by mělo být zločinné? Potěš pánbůh, jestli máme mezi sebou šest esemesek na toto téma,“ prohlásil Berbr.

Chovanec několikrát zopakoval, že jeho vztah s Berbrem byl čistě pracovní či profesionální a samozřejmě se oba vzhledem ke svým dřívějším pozicím potkávali v sídle fotbalové asociace na pražském Strahově. „Vztah Berbra a komise byl také jen pracovní a profesionální, zasedání se nikdy neúčastnil a ani se nevyjadřoval k její činnosti. My jsme se vídali pracovně jako zaměstnanci svazu, kromě toho žádný kontakt.,“ uvedl Chovanec.

„Když Rogoz působil na Vyšehradě, zaznamenal jsem ho jako funkcionáře oddílu v profesionální soutěži, to jsme o sobě věděli. Byl jsem asi dvakrát na utkání Vyšehradu i s tím, že hrál druhou ligu na Strahově. Na zápasy jsem chodil já i členové komisí obecně, koukat na výkony sudích. Určitě jsme se nevyhledávali, možná jsme se někde potkali. Párkrát jsme byli na golfu. Někdy jsem to inicioval já, někdy on. Pracovně jsme v kontaktu byli nárazově, řešili jsme výkonnosti hráčů a mužstev,“ pravil před soudem bývalý skvělý obránce a osminásobný mistr české ligy se Spartou.