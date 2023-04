Zmatek, blesková výpověď a omluva. Program soudu s Berbrem se začíná zvrtávat

10:58 – Dění u plzeňského soudu pro dnešek definitivně končí. Ve čtvrtek se bude pokračovat v 9:00 výpovědí bývalého fotbalisty a funkcionáře Michala Káníka. Na Romana Rogoze, jenž se nakonec nevešel do úterního programu, dojde podle Žáka v červnu.

10:57 – Soudce Vladimír Žák promluvil o dosavadním průběhu řízení. Vyjádřil obavu, že věc do konce roku neskončí. K Marku Janochovi řekl, že právo nevypovídát má každý obžalovaný. Detaily ve videu.

10:18 – Pro středu nečekaně rychlý konec, jednání je přerušeno do čtvrtečních 9:00.

10:09 – Žák upozorňuje na to, že Janoch se vůbec nevyjádřil k účasti na organizované zločinecké skupině, jež je mu kladena za vinu.

10:01 – „Víte, co je vám kladeno za vinu?,“ ptal se soudce. „Přijetí úplatku,“ odvětil Janoch. „To je právě ten problém, že to je jenom část,“podotkl Žák.

9:57 – Do věci teď vstupuje státní zástupce, který říká, že Janocha poučil o tom, co obnáší dohoda o vině a trestu. O slovo se hlásí i Janochova obhájkyně.

9:55 – Soudce Žák jasně: „Měl jsem na vás celou řadu otázek, pokud vypovídat nechcete, je to vaše věc. Jenom říkám rovnou, že si pak dokážu těžko představit úvahu o dohodě o vině a trestu.“ Janoch pitom dříve na dohodu přistoupil.

9:48 – Opět je problém s akustikou. Výpověď neslyší ani ostatní obhájci, kteří si přesedají co nejblíž.

9:25 – Do budovy dorazil bývalý rozhodčí Marek Janoch, jenž už dříve přiznal vinu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezóně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

Co zaznělo ve výpovědi Romana BerbraVideo : Sport.cz

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.