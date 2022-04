Slavia by měla udržet výhodu, do šestky se tlačí Hradec. Změní se ztráta Sparty? Obživne Karviná?

Kdo se vrtne do skupiny o titul ke Slavii a spol.? Tohle zůstává jedinou neznámou ve fotbalové lize, jinak jsou účastníci do nadstavbových skupin rozdělení. Ovšem středeční poslední kolo základní části se neodehraje jen z povinnosti, v banku leží důležité body i výhodnější pozice do finální pasáže sezony. Server Sport.cz rozebírá, o co jde.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Ivan Schranz (čelem) se raduje se spoluhráči ze Slavie.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Článek První místo První příčka po třiceti kolech titul nezaručuje, ale nezanedbatelnou výhodu do nadstavby jistě přináší. Vítěz základní části přivítá druhý, třetí a čtvrtý tým doma. Slavia nyní vede tabulku o bod před Plzní a všeobecně se předpokládá, že si tohle postavení udrží. Červenobílí totiž doma hostí Zlín, naopak Západočeši hrají v Mladé Boleslavi, což je papírově o poznání náročnější zápas. „Jsem přesvědčený o tom, že Slavia první místo v posledním kole potvrdí," přitakává zkušený trenér Vlastimil Palička. Znamenalo by to, že by pak sešívaní v Edenu vyzvali Plzeň, se Spartou a Slováckem doma budou hrát už jistě. „Slavii nejvíc věřím. Má nejkvalitnější tým, její obrovskou výhodou je, že hráč, který je v hierarchii výkonnosti devatenáctý, nezaostává o moc například za hráčem číslo pět. Mužstvo sebralo v evropských pohárech zkušenosti, ale musí si dát pozor na fatální chyby v důležitých zápasech, jako se mu to v téhle sezoně už párkrát stalo. A musí si pohlídat i disciplínu, vyvarovat se zbytečných vyloučení. Mně třeba vadí chování Olayinky, který se pořád s někým dohaduje," dodává Palička. Slavia potřebuje jasnou jedničku, tvrdí expertVideo : Sport.cz Ztráta Sparty Sparta zůstane po základní části na třetím místě, ať dopadne její středeční vystoupení v Olomouci jakkoli. Letenští vědí, že v nadstavbě budou hrát na půdě Slavie i Plzně, ale v boji o titul stále větří šanci. „Myslím, že Sparta v Olomouci vyhraje," predikuje Palička úspěch výběru Pavla Vrby na Andrově stadionu. Sparta chce zůstat na dostřel, momentálně ztrácí čtyři body na Slavii a o bod méně na Plzeň. „Není náhoda, že vyhrála pět posledních zápasů. Tým má velmi dobrou formu, nejistota a nesourodost ze začátku jara jsou pryč. Mají velkou motivaci zapojit se do boje o titul, všichni táhnou za jeden provaz. Všichni vidí šanci, která se před několika týdny zdála být ztracená," pozoruje bývalý kouč Jablonce, Zlína či Opavy odhodlání na partě kolem Adama Hložka. Hložka čeká 100. start v lize v 19 letech. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Šestka, nebo hra o milion Je lepší skočit do skupiny o titul, kde vás čekají atraktivní zápasy, ale šanci na posun nebudete mít prakticky žádnou, nebo zápolit v prostřední skupině o milionovou prémii? Tahle otázka na jaře padá. V elitní šestce zbývá jedno místo, které momentálně drží Hradec Králové. Odvážný nováček se už v průběhu jara tak trochu děsil možnosti, že by se účastnil ligového vyvrcholení v zápasech proti pražským S nebo Plzni. „Ale já moc nevěřím, že by Hradec neměl o skupinu o titul zájem," říká Palička. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Hradce Králové Miroslav Koubek během utkání na Slavii.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Votroci si hýčkají nejvýhodnější pozici, mají náskok jednoho bodu na sedmou Mladou Boleslav, osmý Liberec zůstává o další bod zpět. Jeden z těchto týmů půjde do první šestky, další dva si zahrají systémem jako v play off o triumf v prostřední skupině a zmíněný milionový bonus. „Přál bych to Hradci a také si myslím, že na šesté příčce zůstane. Klobouk dolů před trenérem Koubkem, který tam udělal obrovský kus práce," odhaduje Palička při pohledu na los, kdy Hradec jede na Bohemians, Boleslav přivítá Plzeň a Liberec se představí na Slovácku. FORTUNA:LIGA Vršovický dloubák zase odskákala Karviná. Panenka je varianta jako každá jiná, usmívá se Rabušic Mela dole Šestice mužstev, která se bude prát o ligové setrvání, je jasná. Nejhorší pozici má Karviná, ta momentálně ztrácí na barážový flek deset bodů. „A v takové situaci není jednoduché hrát," ví Palička. Karviná bude chtít naději na záchranu rozdmýchat v duelu proti Pardubicím. Východočeši ale stejně jako další namočená mužstva (Teplice, Bohemians, Jablonec) touží po bodové injekci před nadstavbou a také o vydobytí co nejlepší pozice, například většího počtu zápasů doma. Jedenáctý, dvanáctý a třináctý celek po základní části bude hrát pak na vlastním stadionu tři z pěti utkání. „Nejvíce před nadstavbou by si mohly pomoct Teplice," soudí Palička s vědomím, že Jarošíkův soubor doma hostí České Budějovice. FORTUNA:LIGA Proti Plzni Hanuš zářil, se Slavií fatálně chyboval. Nedovedu si to vysvětlit, hořekoval Rada Los posledního kola základní části, všechny zápasy začínají ve středu od 18 hodin Slovácko - Liberec Baník Ostrava - Jablonec Slavia - Zlín Karviná - Pardubice Teplice - České Budějovice Mladá Boleslav - Plzeň Olomouc - Sparta Bohemians - Hradec Králové FORTUNA:LIGA Ljovin se bojí, chápe ředitel Slovácka ruského záložníka. Nemůžeme přece nikoho nutit tleskat, míní

