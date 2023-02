HOKEJ ONLINE: Také Jihočeši udeřili v přesilovce

Jihočeský tým po úvodní porážce v aréně Mountfieldu další dva vzájemné souboje vyhrál a v obou dovolil soupeři shodně jen jednou skórovat. Nyní se pokusí svěřenci kouče Davida Čermáka zaskočit čtvrtfinalistu Ligy mistrů i do třetice a zvýšit tak náskok před Rytíři, který je sedmibodový. Zisk alespoň bodu by pro domácí znamenal posun na 12. místo, které je posledním postupovým do předkola play off.