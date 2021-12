KOMENTÁŘ: Steph je šéf. Curryho rekord asi neumíme docenit

Žádná z jeho 2977 úspěšných trojek nejspíš svým významem nepatří do historického top 5 NBA. On sám už se ale bez nejmenších pochyb řadí do Pantheonu největších basketbalových hvězd. Bill Russell, John Havlicek, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O' Neal, LeBron James... A vedle nich má své pevné místo Stephen Curry.