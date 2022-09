Tři Češi ve finále. Memoriál ale vyhrál Levišyn a byl rád, že zazněla ukrajinská hymna

Na seznam vítězů tak přibyl plošinář už z patnácté země. „Podařilo se mi během závodu doladit motorku do takového výkonu, že jsem byl ve finále nejrychlejší. Nejsem na Markétě poprvé, ale tentokrát mi to všechno sedlo a je z toho pro mě asi nejcennější vítězství v kariéře. Těžko se mi mluví o situaci v naší zemi. Jsem vděčný polskému klubu Krosno, že mi tam umožnil žít a trénovat, ale jsem rád, že mohla zaznít ukrajinská hymna," vykládal 22letý Levišyn, jehož za potlesku téměř čtyř tisíc diváků na stupně vítězů doprovodili Krčmář s Kvěchem.

Od roku 2010 trvající české čekání na triumf z tradičního repete za Zlatou přilbu pokračuje. Před dvanácti lety vyhrál na Markétě Matěj Kůs, od té doby ho nikdo nenapodobil a při trojí možnost to nevyšlo ani letos. „Trochu jsem si zlepšil chuť po pardubickém trápení, pro mě je to nejlepší výsledek, co jsem na Tomíčkově memoriálu udělal," říkal Krčmář.