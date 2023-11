Finové se ze svého vlastního plánu vyděsili, Saúdové necuknou. Náš sport možná zemře, říká lyžařská legenda

„Těžko říct, jakým směrem se to všechno bude ubírat a jestli to bude pozitivní, protože zatím je spousta myšlenek, které je těžké přijmout. FIS se zaměřuje na to, aby se disciplína otevřela většímu počtu zemí, ale zapomíná trochu na ty nejsilnějších, na ty, co v tom jedou dál naplno. Jsou to země, které poskytují sponzory a dodávají sledovanost, takže také cítím, že se v diskusích s FIS o jednotlivých tématech nevzdají. Předně o tom, jak by to mělo vypadat, aby skoky na lyžích neumřely,“ pokračuje slavný Małysz.