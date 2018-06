Kdysi vychytal Poštulka Hradci pohár, nyní je tam trenérem brankářů ve druhé lize

Před třiadvaceti lety fotbalový brankář Tomáš Poštulka vychytal Hradci Králové triumf v tehdejším Poháru ČMFS, následně startoval s východočeským týmem v Poháru vítězů pohárů. Nyní se někdejší gólman Sparty, Teplic i Plzně do klubu vrátil a stal se trenérem brankářů u druholigového celku „votroků“, kteří by měli patřit k případným aspirantům na postup. „Přišel jsem do známého prostředí,“ říká Poštulka v rozhovoru pro Sport.cz.