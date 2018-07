Věřím, že nám to bude klapat, říká sokolovská posila Mišůn

V české nejvyšší soutěži prošel třemi kluby, okusil skotský i anglický fotbal, ale momentálně se obránce Milan Mišůn soustřeďuje jen na nové angažmá v druholigovém Baníku Sokolov. „Fotbalový život je vrtkavý a věřím, že nám to bude klapat,“ říká osmadvacetiletý levý bek nebo stoper v rozhovoru pro Sport.cz.

Příbram, Jablonec, Jihlava, to jsou vaše dosavadní prvoligové štace. Jak se za nimi ohlížíte?

Určitý čas jsem strávil i na Britských ostrovech a všechno rychle uteklo, letí to. V cizině mě pronásledovala zranění a od působení v Jablonci jsem vedený jako hodně zraněný hráč. Potýkal jsem se se zdravotními problémy. Bohužel je to pravda. Letos v zimě jsem zamířil na půl roku z Jihlavy do druholigové Olympie Praha. Tam jsem končil a sokolovský trenér Pavel Horváth mi během letní pauzy několikrát volal, že má o mě zájem. Domluvili jsme se a jsem tady.

Jak jste bral fakt, že Vysočina Jihlava po jarním zlepšení přece jen sestoupila z první ligy?

Kluci měli smůlu v posledním kole.

Není pro vás aktuálně druhá liga stagnací ve fotbalové kariéře?

Když jsem šel do Olympie, neměl jsem skoro nic odehráno. Jaro mi posloužilo hlavně na rozehrání. Proto ani současnost nevnímám jako krok zpět. Se Sokolovem jsme v přípravě hráli se třemi prvoligovými týmy. Výsledky dopadly v náš neprospěch, ačkoliv jsme měli nějaké šance. Věřím, že se nám začne dařit ve druhé lize a bude to jiné.

Uvažoval jste o plánech Sokolova?

Jsou tady solidní ambice. Doufám, že nám to bude klapat. Fotbalový život je vrtkavý a osobně bych se chtěl posunout zase výš. Uvidíme, jak se nám sezóna vydaří.

Co očekáváte od druholigové soutěže?

Může to být zajímavá sezóna. Chtěli bychom potrápit favority jako jsou z první ligy sestoupivší Jihlava a Brno, loni třetí Pardubice a čtvrtý Hradec Králové.