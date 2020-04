Ekonomické potíže a sebevražda majitele, český profesionální fotbalový klub visí nad propastí

„Nemáme žádné informace, dostali jsme jen individuální plán jako ve všech týmech a čekáme, kdy se sejdeme," uvedl k nastalé situaci jeden z hráčů Sokolova.

Jeho spoluhráč rovněž pod příslibem anonymity hovoří v podobném duchu. „Nejsme vůbec informováni. Vše se v podstatě dozvídáme jen ze zpráv. Proslýchá se, že se nebude přihlašovat ani třetí liga, ale rovnou divize."

Majitel klubu ukončuje k 30.6.2020 finanční podporu FK Baník Sokolov z důvodu vysokých finančních odvodů za emisní povolenky. Vzhledem k výše uvedené informaci pracujeme s různými variantami pro nadcházející soutěžní ročník. O dalším vývoji klubu vás budeme informovat. pic.twitter.com/BoJ6QhRn7h — FK Baník Sokolov (@banik_sokolov) April 9, 2020

Sokolovský Baník hraje profesionální fotbal od roku 2006, kdy řízení klubu naplno převzala Sokolovská uhelná a zároveň se pro divizní celek zakoupila druholigová licence od Pardubic. Západočeský celek se netajil velkými ambicemi a opakovaně patřil k hlavním adeptům na postup do první ligy. Tomu byl nejblíže před osmi lety, kdy obsadil třetí příčku.

Mezi nejznámější bývalé hráče Baníku patří například Petr Jiráček, Vladimír Darida, Michael Krmenčík, Patrik Hrošovský nebo František Dřížďal.

Sokolov údajně není jediným klubem, jehož účast ve druhé lize je pro příští ročník v ohrožení. V zákulisí se hovoří o dalších mužstvech. Obsazení druhé nejvyšší soutěže také komplikuje přerušení fotbalu opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru.

Zatímco osud druhé ligy je nadále nejistý, třetí nejvyšší soutěže již byly pro tuto sezonu ukončeny. O postupujícím z ČFL, která je od loňského léta rozdělena do dvou skupin, měla původně rozhodnout baráž hraná mezi vítězi obou skupin. Skupinu A v nedohraném ročníku ovládlo Táborsko, v té druhé je v čele rezerva Jablonce.

Podle oficiálního komuniké Fotbalové asociace České republiky by prostupnost mezi druhou ligou a ČFL spolu s MSFL měla být zachována v případě, že se profesionální soutěže dohrají do konce.

I kdyby k tomu však nedošlo, jeví se velmi pravděpodobně, že některé kluby do nového ročníku druhé ligy nezasáhnout vinou ekonomických potíží. Sokolovu zřejmě nepomůže ani jeden ze dvou očekávaných scénářů, protože s pouhými sedmi body se nachází na konci tabulky. „Pořád platí, že my hráči budeme bojovat o to, co můžeme sami ovlivnit. Chceme se zachránit a po sezoně se uvidí," zní však z týmu.