Těžce mě to vzalo, hlesl trenér Habanec po šokující zprávě o bývalém svěřenci

Fotbalové Ústí nad Labem se jen těžko vzpamatovává ze šoku v podobě nedávného úmrtí dlouholetého brankáře klubu Radima Nováka. Gólmana, který působil v ústeckém týmu déle než deset let a byl jedním z hlavních aktérů jeho úspěšné éry v čele s prvoligovou účastí v sezoně 2010-2011. Zpráva o jeho skonu otřásla i trenérem Svatoplukem Habancem, jenž Nováka vedl nepřetržitě pět sezon. Byť Habanec momentálně působí v Třinci, na svoji ústeckou éru nezapomíná. „To, co se stalo Radimovi, je moc smutné,“ uvedl v rozhovoru pro Sport.cz někdejší trenér Slovácka a Zbrojovky Brno.

Kdy jste se dozvěděl tu krutou zvěst o Radimu Novákovi?

Ve středu večer. Vzalo mě to, a to těžce. Byly nějaké náznaky, že jeho léčba bude složitá, ale i tak je to pro mě obrovský zásah. Odchází ve dvaačtyřiceti letech mladý člověk. Nejen bývalý brankář, nýbrž i začínající trenér. A troufám si říci, že úspěšný. Všechno je to strašně smutné. V hlavě se mi honí na něj hodně vzpomínek.

Není divu, společně jste strávili v ústeckém klubu pět let...

Ano. V podstatě jsme v té době s mužstvem zažili dva postupy do první ligy, které stavím nade vše. Poprvé to bylo na jaře 2010 a následovala účast mezi elitou, kdy jsme měli domácí prostředí v Teplicích. Druhý postup přišel hned po sestupu z první ligy, kdy jsme skončili ve druhé lize na postupové příčce, ale administrativní důvody ohledně nevyhovujícího ústeckého stadionu nás do první ligy už nepustily.

A jaká byla zmíněná prvoligová sezona?

Radim Novák odchytal za Ústí tehdy v první lize dost zápasů a měl vynikající parťáky v brankářském týmu. Mám tím na mysli Antonína Bučka, Michala Vorla a Přemysla Kováře, který v dresu Ústí debutoval v první lize ve vítězném zápase proti Jablonci a pak se dostal do špičkového fotbalu v Liberci a teď je v pražské Slavii.

Trenér Svatopluk Habanec.

Vlastimil Vacek, Právo

Čím byl Radim Novák pro tehdejší ústecký celek?

Měli jsme v mužstvu stejné jádro. A Radim byl strůjcem té party nejen na hřišti, ale i v kabině. Prostě lídr z té doby, kterou jsem zažil.

Jak si památku svého dlouholetého svěřence připomenete?

Určitě si každý, co jsme patřili do tehdejší ústecké fotbalové skupiny včetně sportovního manažera Stanislava Pelce a dalších lidí z klubu, najdeme prostor, abychom na Radima zavzpomínali. Znovu opakuji, že tehdejší tým byl celkově nesmírně stmelený. Určitě Radimu Novákovi vzdáme poctu návštěvou pietního místa.