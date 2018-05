Překvapení ve druhé lize. Poslední Ústí se vytáhlo na favorita postupu

Příbram venku ztratila body potřetí za sebou. V úvodu ji podržel brankář Boháč. Jenže před poločasem právě Boháč zaspal při přímém kopu domácích, nestihl včas zareagovat na teč ve zdi a Kingueho nepříliš prudká střela skončila v brance.

Už předtím ale měla Příbram šance, které nevyužila. Ve druhé půli bojovali Příbramští nejen s vlastní nepřesností, ale i se silným protivětrem. Domácí naopak pozorně bránili a nedovolili soupeři vyrovnat.

"Tohle utkání nevyhrálo Ústí, ale prohrála si ho Příbram. Měli jsme v prvním poločase využit své šance. Místo toho jsme dostali gól z náhodného trestňáku. A pak jsme nebyli schopni proměnit převahu v branku. Prohráli jsme si to sami," řekl trenér Příbrami Josef Csaplár. "Komplikujeme si to sami neproměňováním příležitostí a ten nahoře nás za to trestá," dodal.