Jablonec zaskočilo tréninkové hřiště na starém stadionu Kyjeva. Sníh uklízel i trenér Rada

„Hřiště na starém stadionu Dynama bylo hodně zasněžené. Úklid začal až těsně před tréninkem, takže plocha nebyla na trénink moc kvalitní. Ale nějak jsme si s tím poradili," popsal tiskový mluvčí severočeského klubu Martin Bergman.

„Hřiště pro trénink není ideální. To je větší problém než to, že máme trénovat jinde a hrát jinde," uznal jablonecký kapitán Tomáš Hübschman, který toho v evropských pohárech již prožil hodně.

Trenér Petr Rada dnes při tréninku přiložil ruku k dílu, aby svým svěřencům připravil co nejlepší podmínky na trénink ☃️❄️💪🏻⚽️💚 #fkjablonec #vprvnilinii #football #snow #uel pic.twitter.com/J2pSJSTVy2 — FK Jablonec (@FKJablonec) 12. prosince 2018

„Trochu mě zaráží, že nedokáží připravit plochu na oficiální trénink," připustil určité rozladění i jablonecký trenér Petr Rada, který se i sám zapojil do úklidu zasněženého trávníku, když od bílých vloček čistil lajny...

Na starém stadiónu hrát nechtěli

„Nezvyklé je už to, že netrénujeme tam, kde hrajeme. Ale je to jejich rozhodnutí a my ho musíme akceptovat. Je to neobvyklé na to, že to řídí UEFA," poznamenal Rada k přeložení oficiálního tréninku na náhradní hřiště.

Důvod přesunů? Ve středu večer Olympijský stadion, kde se dnes večer od 18:55 Severočeši pokusí o první triumf ve skupině K, hostil zápas Ligy mistrů mezi Šachtarem a Lyonem (1:1). Zápas Ligy mistrů byl do ukrajinské metropole přeložen z důvodu vyhlášení třicetidenního válečného stavu v Doněcké oblasti.

Po středečním utkání @ChampionsLeague mezi Šachtarem a Lyonem se na olympijském stadionu v Kyjevě odehraje i naše utkání @EuropaLeague proti Dynamu Kyjev! 💪🏻⚽️💚 #vprvnilinii #uel pic.twitter.com/OD3RjPxnyS — FK Jablonec (@FKJablonec) 13. prosince 2018

Otázkou však je, jak bude dvěma zápasy ve dvou dnech zatížená hrací plocha vypadat. „Jsem zvědavý, jak na tom hrací plocha bude. Počasí není úplně ideální, a navíc to bude po středečním zápase rozbité," myslí si pravý obránce Tomáš Holeš.

Jak to nakonec aktuálně vypadá? „Hřiště na Olympijském stadionu je ve slušné kondici, i když už několik dní v Kyjevě sněží. Jsme rádi, že se nakonec nebude hrát na starém stadionu Dynama i zápas, což ještě před utkáním Šachtaru s Lyonem reálně hrozilo," prozradil Bergman.

Jablonečtí touží v Kyjevě urvat první výhru ve skupině, byť již vědí, že bez ohledu na výsledek skončí poslední. „Nepotřebujeme speciálně motivovat. Hrajeme Evropskou ligu a hrát fotbal je zaměstnání hráčů. Pro každý mančaft je čest dostat se do skupiny. Do Kyjeva jsme přijeli s cílem bodovat, stejně jako jsme to měli za metu v předcházejících zápasech. Hráči mají možnost se zviditelnit v Evropské lize, což je možná víc než případné ekonomické ohodnocení," burcoval na tiskové konferenci Rada.

„Pro mě je největší motivace poprvé ve skupinové fázi s Jabloncem vyhrát. Zdejší prostředí mě vždycky motivovalo, už co jsem byl v Šachtaru," připustil Hübschman, který za ukrajinský velkoklub hrál dlouhých deset let a v dresu Šachtaru se může proti největšímu rivalovi z Kyjeva pochlubit pozitivní bilancí. Proti Dynamu odehrál 27 zápasů. Patnáctkrát vyhrál, pětkrát remizoval a jen sedmkrát padl. Zaznamená večer šestnáctý triumf?