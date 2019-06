Plzeň dnes bude moudřejší, má jen dvě možnosti. Soupeře poznají i Jablonec a Boleslav

Jasnější obrysy začne dostávat letní pohárový program českých fotbalových týmů. Kdo jim bude stát v cestě na počátku bojů v evropských pohárech? Dnes po poledni se to nejdříve dozví Plzeň. Možní protivníci českého vicemistra ve 2. předkole Ligy mistrů jsou přitom jen dva - Viktoria narazí buď na Basilej, nebo na historicky nejúspěšnější řecký klub Olympiakos Pireus. Soupeře ve 2. předkole Evropské ligy pak poznají rovněž hráči Jablonce a Mladé Boleslavi.

Pokud Plzeň z 2. předkola postoupí, získá jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. Pokud by posléze přešla i přes 3. předkolo nemistrovské části, čekalo by ji ještě závěrečné play off.

Šampioni ze Slavie byli zařazeni až do závěrečného 4. předkola Ligy mistrů, kde se mohou utkat třeba s Ajaxem Amsterodam nebo Celticem Glasgow. V kvalifikaci Evropské ligy se představí tři české celky - Jablonec a Mladá Boleslav začnou ve 2. předkole, pražská Sparta až ve třetím.