Atlético díky neudržitelnému Griezmannovi slaví třetí triumf, Slavia s ním

Madridské Atlético jásá, budoucí český vicemistr s ním. Svěřenci trenéra Simeoneho totiž v lyonském finále Evropské ligy porazili díky dvěma trefám Griezmanna a gólu kapitána Gabiho 3:0 Olympique Marseille a už potřetí v historii získali druhou nejcennější evropskou klubovou trofej, čímž vyvolali obrovskou euforii i ve slávistickém táboře. Právě Pražané se nejspíš stanou oním českým vicemistrem, jenž bude mít po triumfu španělského celku zajištěnu účast v 3. předkole Ligy mistrů a v případě nezdaru automatický přestup do základní skupiny příštího ročníku Evropské ligy.

Teď už Barcelona vůbec nepochybuje, že 100 miliónů eur nabízených Atlétiku za kanonýra Griezmanna by představovalo skvělou investici.

Sedmadvacetiletý Francouz to přece byl, kdo gólem a asistencí rozhodl o postupu Rojiblancos do finále Evropské ligy, Griezmann mající ve smlouvě datované až do roku 2022 výstupní klauzuli podmiňující jeho uvolnění sto milióny zajistil Atlétiku triumf i v lyonském finále.

Pravdou je, že Kamerunec Anguissa ho k první trefě doslova vyzval. Přihrávka gólmana Mandandy ho totiž natolik překvapila, že mu Griezmann balón sebral a řítil se sám na bránu.

A kanonýr jeho kvalit v podobné šanci málokdy selže.

Jeden direkt za druhým

Pro Marseille obrovská rána. Dvacet minut byla jasně lepším týmem, držela míč, útočila, stihla pět střel, Germain se dokonce dostal už po čtyřech minutách do stoprocentní příležitosti, jenže přestřelil. A pak místo vedení následoval tvrdý direkt zasazený Griezmannem.

A jen u něj nezůstalo, protože po deseti minutách musel ze hřiště odkulhat i klíčový player a dirigent Payet.

Hra Olympique se rozsypala na trosky. Přetěžký úkol smazávat jednogólové manko... Nadlidský obzvlášť proti Atlétiku, které má defenzivu dokonale propracovanou a mistrně ji ovládá.

A k tomu má Griezmanna, jenž ze dvou šancí promění s přehledem obě. Do druhé se dostal čtyři minuty po půli po přihrávce, kterou mu naservíroval Koke. Samo sebou že ji kanonýr Atlétika proměnil. Amavi ho sice stínoval, ale zastavit ho neuměl.

U 100 miliónů zůstat nemusí

Pro Barcelonu jen další výzva, aby ke sto miliónům klidně ještě nějaký obolus přihodila, Předloni nejlepší střelec evropského šampionátu, v této sezóně autor sedmnácti gólů ve španělské lize a šesti v Evropské lize by se jí určitě vyplatil.

Atlético však zatím nechce na žádnou nabídku slyšet a je otázkou, zda obnos nabízený Katalánci představující v přepočtu 26 miliard korun jeho postoj změní. Zvláště teď, kdy dvě Griezmannovy trefy znamenaly třetí triumf Rojiblancos v Evropské lize.

Po druhé brance už si totiž Španělé průběh finále zkušeně hlídali a když deset minut před koncem orazítkovala hlavička náhradníka Marseille Mitroglua jen tyč a s bombou Amaviho si poradil bezchybný Oblak, přidali k vítězstvím v roce 2010 a 2014 triumf další, který v samém závěru vyšperkoval třetím gólem kapitán Gabi.

K radosti své, radosti klubové legendy Torrese, jenž přišel na trávník na poslední desítky vteřin, aby se radoval z první trofeje, kterou s Atlétikem získal a pochopitelně i radosti pražské Slavie.