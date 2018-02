Frustrovaný Wenger dál odmítá vzdát boj o top čtyřku a soustředit se na vítězství v Evropské lize

Cesta do první čtyřky Premier League je pro Arsenal čím dál tím víc zarubaná. Zvláště teď, kdy padl ve Wembley v derby o vládce nad severním Londýnem. S Tottenhamem prohrál 0:1, takže na něj ztrácí sedm bodů a čtvrtý Liverpool, který má nedělní utkání se Southamptonem k dobru, bodů šest. A to před šestými Gunners figuruje ještě obhájce titulu Chelsea, která bude svůj duel 27. kola také teprve hrát. „Je to špatné, teď bude pro nás ještě obtížnější skončit v top čtyřce,“ přiznal rozčarovaný trenér Kanonýrů Arséne Wenger.

Vysoké vítězství v předchozím kole nad Evertonem 5:1 naladilo nejen Wengera, ale samozřejmě i fanoušky Gunners. Zdálo se, že s novými akvizicemi Mchitarjanem a Aubameyangem přijdou lepší časy a Arsenal se bude o umístění v první čtyřce znamenající účast v dalším ročníku Ligy mistrů rvát.

Výkon ve Wembley však byl jedním velkým zklamáním, neboť Wengerovi svěřenci se dostali do šancí až v nastaveném čase zásluhou střídajícího Lacazetta. Jenže ten možnost vyrovnat a zachránit alespoň bod pohřbil, takže Arsenal vyšel naprázdno.

„A to jsem přitom zdůrazňoval, že si nemůžeme dovolit tento zápas prohrát," povzdechl si frustrovaný Wenger.

Hodně frustrovaný byl hlavně v momentě, kdy čtyři minuty po přestávce vstřelil domácí Kane jediný gól utkání. Nebylo mu evidentně po chuti, jak se hlavičkující snajpr Tottenhamu dostal k míči a zlobil se, že sudí neodpískal faul na Koscielnyho.

Po zápase ale Wenger otočil. „Nemám sebemenší stížnost. Podíval jsem se na celou situaci znovu a můžeme hledat vinu jen sami u sebe, protože šlo o regulérní gól. Kane je super útočník. jeden z nejlepších na světě, který skóruje proti všem," uznával.

Svým svěřencům vyčítal i dvě šance v nastaveném čase, z nichž mohli zachránit alespoň remízu. „V takovém zápase jich nikdy nemáte deset. Když se ale dvě tři vyskytnou, musíte je proměnit, protože jinak odejde s prázdnou."

Arsenal z Wembley s prázdnou odešel a naděje, že by se dostal do první čtyřky se mu zase o něco vzdálila. Jako daleko reálnější se proto jeví možnost vybojovat si účast v Lize mistrů triumfem v Evropské lize. Manchester United to třeba v uplynulé sezóně dokázal.

„Nejsem příznivcem podobných úvah, nemyslím, že je správné myslet na to, že se můžeme do Champions League dostat z Evropské ligy. Navíc je na podobné úvahy příliš brzy. Manchester United se pro tuto cestu rozhodl také až v momentě, kdy byl v semifinále. A my jsme od něho zatím ještě hodně daleko," odmítl Wenger myšlenku, že by měl vypustit domácí ligovou soutěž a koncentrovat se na vítězství v pohárové Evropě.

„Fotbal není o tom, že vypustíte tři utkání a soustředíte se na jedno. Naší prioritou zůstává Premier League a postup do Ligy mistrů z některého z prvních čtyř míst v ní. A o to budeme dál bojovat, i když to bude velice těžké."