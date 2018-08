HOKEJ ON-LINE: Jágr v akci! Ústí nad Labem otáčí bitvu s Kladnem

První čtyři přípravné zápasy na nový ročník druhé nejvyšší soutěže ještě vynechal, proti Ústí nad Labem se už ale hokejoví fanoušci na nejproduktivnějšího Evropana v dějinách NHL můžou těšit.

Jágr věří, že stihne vyladit formu do 8. září, kdy hraje Kladno první zápas Chance ligy proti Frýdku-Místku. „Chci začít hrát co nejdřív, jedině tak se do toho dostanu. Bude to trápení, ale i výzva. A moje motto? Být zítra lepší než dneska," uvedl na Facebooku Rytířů.