Výtiska přesvědčil Král a na výzvu v Litoměřicích se těší: Mladým můžu něco předat, říká zkušený bek

"Dozvěděl jsem se rychlý konec ve Vítkovicích. Tři čtyři dny jsem to nějak trávil, protože mě to docela zasáhlo. Myslel jsem, že už jinam nepůjdu. Ale přehodnotil jsem to. Nabídli mi trénování, ale chci hrát. Doba je teď celkově zlá, takže jsem si říkal, že třeba měsíc počkám. Pak mi volal (prezident Českého hokeje) Tomáš Král a dal mi nabídku," řekl dnes Výtisk novinářům.

Králova osobní iniciativa podle bývalého hráče Sparty, Karlových Varů, Plzně, Třince a Liberce, s kterým získal v roce 2016 titul, sehrála velkou roli. "Překvapilo mě to. Volal mi sám od sebe a to pro mě znamenalo nejvíc. Potěšilo mě to a ulehčilo mi to rozhodování. Týden jsem uvažoval a řekl jsem, že do toho půjdu. Je to nová výzva, že můžu mladým něco předat," uvedl Výtisk.

O projektu Litoměřic propojených s kandidáty reprezentační dvacítky neměl detailní informace. "Mluvil jsem i s hlavním trenérem Davidem Brukem a stejně jako Tomáš Král mi nastínil, jak to tady chodí. Byla to pro mě novinka, že tady ti mladí mají takové zázemí. Je to nádhera, za nás to nebylo," prohlásil obránce, který v extralize sehrál 1057 zápasů a nasbíral 144 bodů za 40 branek a 104 asistencí.

Podpora od rodiny

Rodina jej podpořila, přestože už před čtyřmi roky se z Liberec vracel domů a neměl v plánu další stěhování. "Probírali jsme to, mám dvě děti. Je to pořád v Česku, není to v zahraničí. Nerozmlouvali mi to, podpořili mě. Chtějí často jezdit, tak musíme vymyslet nejkratší spoje. Budu tady hledat byt," podotkl Výtisk.

Roli mentora podle svých slov plní už delší dobu. "Mám to tak asi čtyři roky, že většinou hraju s někým úplně mladým. Nebude to taková novinka. Je nás tady ale starších víc. Teď mladých bude asi dost, ale člověk s nimi ožije. Záleží jen na těch mladých, jestli se chtějí posunout. Mají takové podmínky, že to musí jen uchytit a chtít. To je na nich. Je to i o pravidlech a režimu, že je něco dané a přes to nejede vlak. Ať je to v kabině nebo na ledě," prohlásil Výtisk.

Trávníček zamířil do Ústí nad Labem

V podobné situaci se ocitl čtyřicetiletý útočník Michal Trávníček, který byl ještě nedávno kapitánem Litvínova, ale klub se s ním předčasně rozloučil. Následně zamířil do prvoligového Ústí nad Labem.

"Mě to potkalo týden nebo dva před Trávou, potom jsem četl, že mu to asi bylo řečeno stejně. A postavil se k tomu, že taky nechce končit, za čtyři dny byl v Ústí. Zase se někde potkáme," uvedl Výtisk.

Na Vítkovice prý naštvaný není. "Ono to tak asi mělo být. To se stává, přijdou noví trenéři a hráč se jim nehodí, já to beru. Na druhou stranu mě trošku mrzelo, že jsem se to nedozvěděl dřív. Bylo to tři dny předtím, než začínala příprava na novou sezonu a pro mě bylo o to těžší něco hledat. Pro mě je to nová výzva a nový motor do hokeje," podotkl.

V první lize se může potkávat i s legendárním Jaromírem Jágrem, pokud se hrající majitel Kladna rozhodne v 48 letech bojovat o návrat do extraligy. "Uvidíme, jestli do toho půjde. On je osobností, kde přijde. Bylo to v extralize, kde na něj bylo všude vyprodáno. Jestli bude hrát, tak to bude pro první ligu jen dobře," dodal Výtisk.