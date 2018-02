S Libercem získal titul i stříbro, nyní Plutnar bojuje s Karlovými Vary o postup

Co pro vás znamenaly úspěchy s Libercem?

Vážím si toho, že jsem byl součástí týmu, který to dotáhl dvakrát takhle daleko. Zlato a stříbro, prostě mám super zážitky. Libereckou zkušenost s Bílými Tygry beru jako velký vklad pro sebe i směrem do budoucna. Říkám si, že hokejista se učí každý den nové věci.

Tato sezóna je pro vás specifická kvůli častému střídání působišť. Jak to vnímáte?

Začal jsem normálně v Liberci a odehrál jsem asi jedenáct zápasů v extralize. Pak jsem byl poslaný na farmu do prvoligových Benátek nad Jizerou. Následoval přesun do Znojma, hrajícího EBEL ligu. Po dvou měsících jsem se koncem ledna vrátil do Liberce a nevěděl jsem, jak to se mnou bude. Během čtyř dní jsme se dohodli, že půjdu do Karlových Varů, kde dohraji sezónu. Beru to jako realitu.

Co vám po hokejové stránce přineslo nedávné angažmá ve Znojmě?

Vzpomínám na něj v dobrém, i když se nám moc nedařilo. Ve Znojmě je super parta a bylo jen škoda, že jsme víc nevyhrávali. Přesto jsme měli dobré momenty a myslím, že i dvouměsíční hostování mě jen posune v dalších hokejových krocích. EBEL liga je svou úrovní něco mezi extraligou a první ligou, takový mezistupeň. Těžko ale přesně srovnávat. V týmech působí kvalitní hráči, někteří měli i starty v NHL a AHL. Je tam hodně Američanů a Kanaďanů.

V Karlových Varech jste krátce. Zamlouvají se vám cíle klubu?

Samozřejmě, jsou ty nejvyšší. Chceme v play off začít od nejmenších krůčků a dát do zápasů maximum. Musíme věřit, že se probojujeme do baráže a v ní budeme bojovat i o extraligu. Baráž je úplně jinou soutěží, v níž může kdokoli překvapit. Jsme pokorní, nesmíme nic podcenit a nemůžeme se dívat na to, jestli jsou v médiích v souvislosti s první ligou více Kladno nebo České Budějovice. Chceme se soustředit sami na sebe.

Co soudíte o hokejové atmosféře v Karlových Varech?

Podle mě je výborná. Lidi nám fandí a město by si zasloužilo mít extraligu zpátky.