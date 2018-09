Vítkovice díky dvěma gólům Lva zdolaly Spartu a zůstávají stoprocentní

Nebývá zvykem, že už ve druhém kole sezony servírují hráči hokej v takovém tempu a intenzitě, jako Vítkovice i Sparta předvedly hlavně v první části. Úvodní trefu obstaral v páté minutě Lev, který se po rychlém přechodu do ofenzívy zápěstím prosadil z mezikruží.

Odšpuntoval tím gólové hody prvního dějství. Vítkovice v něm byly aktivnější, ale Sparta využívala nabídnuté příležitosti. Jarůšek bleskově využil přesilovku pět na tři, když před Bartošákem tečoval nahození Blaina. Domácí si vzali vedení zpátky také pohotovým sklepnutím puku, o které se ve 14. minutě postaral Schleiss a zapsal si první extraligový gól ve vítkovickém dresu.

Jenže Pražanům stačilo pouhých osm sekund na vyrovnání. Bartošák nedojel včas nahozený puk do pásma, Forman byl u kotouče dřív a lehkým dloubnutím ho poslal do branky.

Vítkovice však i do třetice šly do vedení. Také Ostravané dostali výhodu přesilovky pět na tři a tu v 17. minutě zcela nechytatelným příklepem pod horní tyčku proměnil ve svůj druhý gól Lev.

Divoká palba ve druhé části polevila, i šancí bylo méně, byť oba týmy z brejků mohly několikrát skórovat. Největší možnost měl znovu Lev. Košťálkův faul na Zdráhala vyhodnotili sudí jako penaltový, ale domácí kanonýr z trestného střílení svou střelou líznul tyč a propásl tak šanci na hattrick.

Vítkovice byly blíže uklidňující čtvrté trefě, ale převahu ve dvou přesilovkách se jim vyjádřit nepodařilo. Proto to bylo drama až do konce. Sedm minut před koncem se Sparta opět dostala na 104 sekund do hry pět na tři, ale domácí krizovou sekvenci a dlouhý zámek přestáli díky Výtiskově obětavosti i vychýlené mušce sparťanů.

Sparta už potřetí na vedoucí gól soupeře neodpověděla ani v power play a po úvodní výhře nad Hradcem zůstala bez bodů.