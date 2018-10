Nemáme hlavy dole, chceme znovu zabrat, burcuje litvínovský obránce Hunkes

Jak hodně vás mrzí prohra s pražským soupeřem?

Je to třetí nezdar po sobě, přestali jsme dávat góly. Netěší nás to. Spartě skvěle zachytal brankář Machovský. Snažili jsme se hrát jednoduše, ale bohužel nám to tam nyní nepadá. Musíme se více tlačit do brány, střílet a doufat, že se tam třeba odrazí šťastný gól nebo něco takového.

Po vynikajícím vstupu do sezóny nastaly vynucené změny v sestavě. Je to problém?

Určitě nám to nepomohlo. Ale nechceme se na nic vymlouvat. Kluci, kteří naskočili za zraněné nebo hráče, co odešli, hrají dobře. Zásahy do složení týmu nejsou hlavním důvodem černé série.

V čem tedy tkví zásadní proměna?

Jak je patrné, přestali jsme střílet góly. Přitom na začátku sezóny jsme skórovali nebývale často i díky přesilovkám. Proměnili jsme je, a to určilo další průběh zápasů.

Nervozita vás netrápí?

Nějaké body jsme nahráli v úvodu soutěže. Teď to nevychází, ale pořád věříme, že se to překlopí na naši stranu. Všechny zápasy jsme odmakali, nic jsme nevypustili a nemáme hlavy dole.

Jak zvládáte náročný program?

Po sobotě hrajeme v neděli v Plzni a v úterý odvetu na Spartě. Měli bychom být natrénovaní a musíme se s tím vyrovnat. Síly asi lehce ubývat budou, ale chceme dál bojovat.