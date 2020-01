Pardubice získaly z Hradce Králové Pauloviče výměnou za Eklunda

Hokejisté Pardubic získali na hostování do konce sezony slovenského útočníka Mateje Pauloviče z Hradce Králové výměnou za švédského obránce Oscara Eklunda. Pětadvacetiletý Paulovič přišel do Mountfieldu před minulou sezonou z Nitry. O šest let starší Eklund zamířil do Pardubic loni na začátku ledna z finské Jyväskylä.