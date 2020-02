Svačina bude i v příští sezoně hrát za Pardubice

"Věřím, že tuto sezonu s klukama úspěšně zvládneme a příští sezona bude probíhat jinak než letos," prohlásil Svačina, který sehrál za Pardubice 14 zápasů a připsal si sedm bodů za dvě branky a pět asistencí.

"Se službami Vládi Svačiny jsme spokojeni. Má výbornou techniku hole, šikovné ruce, je to hráč do zakončení. Rychle se adaptoval do našeho týmu, je pracovitým hráčem, který nám přišel pomoci v těch nejdůležitějších zápasech v závěru sezony," uvedl člen představenstva Dynama Dušan Salfický v tiskové zprávě.

Po konci angažmá v mistrovském Třinci začal sedmadvacetiletý Svačina sezonu v prvoligové Porubě, kde ve 13 zápasech nasbíral 18 bodů za čtyři góly a 14 přihrávek. V polovině října zamířil do Komety, za kterou ve 20 duelech zaznamenal 12 bodů za pět tref a sedm asistencí.

V nejvyšší soutěži hrál i za Vítkovice, Plzeň, Mladou Boleslav a Liberec, na kontě má 644 utkání a 325 bodů za 141 branek a 184 asistencí.