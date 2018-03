Ukázali mu výstražný prst, teď Pyrochta nahrazuje „buldočka“

V Liberci roste Pyrochta. Poslední dvě sezóny v play off v obraně Bílých Tygrů zářil Radim Šimek, po jeho odchodu do San Jose jeho místo zastoupil Filip Pyrochta. A nejen ve smyslu pozice po boku zkušeného Martina Ševce, ale i co se výkonů týká. Pod Ještědem z nich ve vyřazovacích bojích těží.

Jednadvacetiletý obránce se v předkole se Spartou blýskl třemi kanadskými body za tři asistence. Ač patří mezi zelenáče, válí v první formaci. „Jsem hrozně rád, že dostávám šanci, chci se tam udržet co nejdéle," tetelí se odchovanec třebíčského hokeje, který však ještě jako dorostenec dorazil pod Ještěd. Dvě sezóny to zkoušel v zámoří, ale předloni se vrátil na sever Čech.

Nyní dostává důvěru v rozhodujících momentech, hraje přesilové hry. „Myslím, že Filip Pyrochta nahradil Radima Šimka od první minuty, co Radim odešel. Stejně jako předtím potřeboval Radim trochu více času se etablovat v extralize, tak ho nyní potřebuje i Filip. Do budoucna ho vidím minimálně na úrovni Radima Šimka," chválí Pyrochtu liberecký trenér Filip Pešán.

„Povahově jsou to trochu jiní kluci. Radim byl víc zarputilý, takový buldoček. Naopak Pyrda je techničtější, víc do útoku a s pukem si více hraje. Jsem rád, že se mu začalo dařit a že nám pomůže dál," věří jeden z nejzkušenějších obránců Liberce Lukáš Derner.

Třetí v ice timu mezi beky

V sérii se Spartou dostal Filip Pyrochta po zkušených pardálech Ševcovi a Šmídovi na ledě nejvíce prostoru, v průměru odehrál za zápas 21,5 minuty. V přesilových hrách dokonce nasbíral z tygří družiny nejvíce minut ze všech. Předkolo se Spartou zakončil se třemi plusovými body.

„Doufám, že mu tyto výkony vydrží po celou dobu play off. Martin Ševc mu docela pomáhá, o spoustě věcech spolu mluví, pro Filipa je to jenom dobře. Ať se mu daří stejně jako v předkole," přeje si Derner.

A výborné má Pyrochta v předkole i další statistické ukazatele hodnotící celkový přínos hráče pro mužstvo. Například když byl na ledě, Liberec s ním zaznamenal nejvíce střeleckých pokusů (59) ve srovnání s ostatními. A ještě jeden ukazatel. Rozdíl střeleckých pokusů Sparty proti Liberci v době, kdy hrál Pyrochta, a tehdy, když byl na střídačce, je minusový. Tento poměr má z beků Severočechů nejlepší.

Část sezóny strávil na farmě

„Je šikovnej. U Fildy je to vždy o hlavě. Ale nemá důvod si nevěřit. Má všechno, co má moderní bek mít. Má na to hlavu, výborný bruslení, šikovný ruce. Je to mladý kluk, to jste chvilku nahoře, chvilku zase dole. On je teď ovšem nahoře a doufám, že mu to vydrží, protože má obrovský potenciál," velebí spoluhráče Ladislav Šmíd.

Ano, v této sezóně byl Pyrochta i dole. Ročník sice odstartoval dobře, ale poté ho na podzim Filip Pešán na čas přesunul na farmu v Benátkách nad Jizerou. „Po deseti zápasech tam z mé strany něco nefungovalo. Byl jsem špatný do defenzivy, takže jsem dostal takový výstražný prst. Ponaučil jsem se z toho a beru to jako dobrý tah od trenéra," vysvětluje Pyrochta.

„Filip byl chvíli v Benátkách pouze z toho důvodu, aby se znovu dostal do role, pro kterou je u nás v týmu pasovaný," objasňuje Pešán. „Byla to špatná defenziva. Ve druhé půlce sezóny už svou roli plní. Ale od toho farmu máme. Jsem rád, že můžeme hráče kdykoliv posunout do kategorie, kdy má na všechno o malinko víc času. Nebyla to žádná degradace, nebylo to vyhození nikoho z týmu, pouze jedna z variant tréninku," dodává Pešán.

Tým táhnou i mladíci

Současná forma Pyrochty ho proto nepřekvapuje. „Jsem přesvědčený, že Filip jen potřeboval trochu klidu, který jsme v týmu celou sezónu nemohli najít. Aby takto mladý hráč hrál tak důležité okamžiky jako byl například overtime se Spartou, na to člověk potřebuje klid. Jsem rád, že ho Filip má a týmu to vrací," libuje si Pešán.

„Teď je vidět, co v našich mladých hráčích je. Tým netáhnou pouze matadoři a mazáci, ale právě Filip Pyrochta, Lukáš Jašek, Dominik Lakatoš, Honza Ordoš. To jsou kluci, kteří jsou nedílnou součástí toho, že zápasy vyhráváme," uzavírá Pešán, jehož bílé šelmy se ve čtvrtfinále utkají s Hradcem Králové. Série startuje ve čtvrtek na východě Čech.