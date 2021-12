Nechtěný zápis do historie! Těžkotonážník si poté spravil chuť

„Pokaždé procházím stejnými procesy a všechno fungovalo dobře. V týdnu jsem si jako obvykle vlezl do vody, ale vůbec to nepomáhalo. Věděl jsem to už ve čtvrtek. Obvykle mám dole čtyři nebo pět kilo. Byl jsem v sauně skoro půl dne, jen abych ze sebe dostal poslední kilo. Mým cílem bylo se zapsat do historie, takhle jsem to ale nechtěl. Každý, kdo tam byl, viděl, kolik práce jsem tomu obětoval. Sotva jsem to zvládl. Bylo to ode mě neprofesionální a už se to nikdy nestane," litoval Tafa.