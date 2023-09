Brzy si začal sypat popel na hlavu, říká Grímmův obhájce o nízkém trestu

Grímmovi hrozilo za braní úplatků, zpronevěru a účast v organizované zločinecké skupině až přes deset let vězení. Nakonec dostal trest 6 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 14 měsíců, peněžitý trest 198 000 korun, který hodlá díky úsporám splatit najednou, a zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 5 let.

Pokud by se mu mělo něco stát, což si nemyslím, stalo by se to před rozsudkem. Vůbec jsme nad tím neuvažovali a nemám od klienta žádné poznatky, že by se o svou osobu nebo o blízké obával. Je to naprosto lichá úvaha.