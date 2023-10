Šestibodový víkend. Vítězíme díky týmovým výkonům, má radost ze zlepšení Komety kapitán Zaťovič

„Krásné výhry. Mám radost, že se po zpackaném vstupu do sezony stále zlepšujeme. Už si počínáme na ledě tak, jak máme, a jsme za to odměněni. Jsme rádi, že jsme odčinili předchozí domácí nezdar s Třincem,“ nevytěsnil kapitán Komety Martin Zaťovič z hlavy ještě týden starou porážku s obhájci titulu po samostatných nájezdech. K triumfu nad Energií dopomohl dvěma asistencemi.

Prozradil, v čem spočívají poslední úspěchy jeho mužstva. „Daří se nám držet důsledně obrannou modrou čáru, čímž ztěžujeme soupeři přechod do protiútoku. Co projde, s tím si většinou poradí skvělý Dominik Furch,“ pochválil parťáka v brance za třetí vychytanou nulu v sezoně. „Body nám naskakují díky týmovým výkonům,“ má jasno.

A to ještě mohou trenéři Komety v dohledné době počítat i s mladým Jakubem Kosem. Odchovanec klubu přichází do české extraligy z Finska. „Těšíme se, že talentovaného kluka výkonnostně posuneme,“ svěřil se brněnský kouč Jaroslav Modrý. Po duelu s Energií ocenil výborný výkon svého mužstva. „V zádech mělo vynikajícího brankáře Furcha a dopředu nás hnalo fantastické publikum,“ poděkoval fanouškům.

Zamlouvá se mu, že hra týmu začíná splňovat náročná měřítka. „Pořád je ale co zlepšovat. To je nekonečný proces,“ usmál se Modrý.

Brňané už se v tabulce nejvyšší soutěže bodově dotahují na čtvrté místo, které bude znamenat na konci základní části extraligy přímý postup do čtvrtfinále play off. „Tabulku teď moc nesledujeme. Chceme hlavně sbírat body,“ tvrdí Zaťovič. Už v úterý čeká Kometu náročné střetnutí na kluzišti druhého Litvínova. „Vyšel mu výtečně vstup do sezony, ale my tam jedeme vyhrát,“ předsevzal si.