Vítkovice zabraly, Holaň se ale zlobil. Tohle by se nám mohlo vymstít, plísnil tým

„Ta druhá střela už byla trochu z nouze. Plácnul jsem do toho, aby mi to obránce neodpálil. Trochu nás to nakoplo, ale dojeli jsme na to, že jsme nedokázali využít žádnou přesilovku," vykládal olomoucký obránce.

Domácí jich nabídli soupeři šest. „Chtěli jsme odčinit domácí prohry, což se výsledkem, hrou i ziskem tří bodů podařilo. Co mě ale mrzí, je naše disciplína. Je opravdu hodně špatná a o ten výsledek jsme mohli přijít," zlobil se trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Vítkovic se radují z druhého gólu. Druhý zprava je autor branky Peter Randy Mueller.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Štval ho především závěr zápasu, kdy Vítkovičtí bránili náskok šestatřicet sekund ve třech. „Uděláme technickou chybu (Raskob vyhodil puk za mantinel) a pak naprosto nesmyslný faul (po vhazování byl za hrubost vyloučený Gewiese). To jsou věci, které by se nám v play off mohly vymstít. Musíme se nad tím zamyslet. Nikdo nesmí být nad tým," zlobil se Holaň.

Hosté z Olomouce výhody více hráčů nedokázali využít. Jejich snaha končila ve výstroji Aleše Stezky. „Je na něm hodně vidět, že si věří. Měli jsme tam šance i do prázdné, ale vychytal to," ocenil brankáře soupeře jediný olomoucký střelec zápasu Mareš.

„Kluci mi hodně pomáhali, krásně jsme to zvládli. Padali do střel, blokovali. Hodně se to podobalo reprezentaci, kde mi kluci taky hodně pomáhali. Olomouc je nepříjemný soupeř, nic nedají nic zadarmo. To vyrovnání bylo takové nešťastné, ale bylo dobře, že jsme hned využili přesilovku a vzali si vedení zpátky. Ukázali jsme týmovost, tahali jsme to celých šedesát minut a bylo vidět. že jsme za tím vítězstvím šli," vykládal Stezka.