Finský trenér Jukka Jalonen do pětadvacetičlenného kádru nominoval šestnáct mistrů světa. Hned jedenáct hokejistů ze soupisky pak dokázalo také triumfovat na ZOH v Pekingu. Hvězdné úspěchy i současnou nominaci na aktuální MS získali například brankář Jussi Olkinuora ze švédského Brynäs či útočníci Marko Anttila z Kärpätu Oulu a Harri Pesonen z Langnau.

Posilami aktuálních mistrů světa bude čtveřice útočníků z NHL - Joel Armia z Montrealu, Kaapo Kakko z New York Rangers, Kasperi Kapanen ze St. Louis a Mikko Rantanen z Colorada. Prozatímní zámořskou pětku pak doplní obránce Olli Määttä z Detroitu.

Hned osmi posilami z NHL se může pyšnit tým Švédska. Trenér Sam Hallam do nominace zařadil útočníky Jakoba Silfverberga z Anaheimu, Alexandera Nylandera z Pittsburghu, Jonatana Berggrena s Lucasem Raymondem z Detroitu, Fabiana Zetterlunda ze San Jose a Carla Grundströma z Los Angeles.

Hlavní oporou dvaadvacetičleného výběru Spojených států amerických je dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Nick Bonino, jenž s reprezentací současně získal také bronzové medaile na světových šampionátech 2015 a 2018. Další zásadní postavou v mužstvu USA by měl být útočník Buffala Alex Tuch. Do nominace se zatím dostalo na 12 hráčů z NHL. Informace budeme aktualizovat.

Prozatímní nominaci trenéra André Tourigny tvoří 22 hráčů. Tahouny by měli být tři vítězové Stanley Cupu. Současně hned 17 hráčů bude na světovém šampionátu debutovat. V útoku by se Kanada měla opírat hlavě o Tylera Toffoliho z Montrealu, překvapením může být výkon teprve 18letého talentovaného hokejisty Adama Fantilliho. Informace budeme aktualizovat.

Nominace české reprezentace byla oznámena po odehrání Českých hokejových her. Finský trenér národního týmu Kari Jalonen nominoval tři brankáře, osm obránců a 14 útočníků.

Z NHL lze počítat s posilami v podobě útočníků Dominika Kubalíka hrajícího za Detroit, Filipa Chytila z New York Rangers, Martina Kauta ze San Jose a Jakuba Zbořila z Bostonu. Ze zámořských hvězd se naopak omluvili bostonští Davidové Pastrňák i Krejčí, Pavel Zacha nebo Tomáš Hertl ze San Jose.

Těsně před šampionátem pak z nominace vypadl kapitán Martin Gernát, jenž se dle oficiálního stanoviska omluvil z důvodu zranění břišního svalu, avšak spekuluje se o jeho přestupu do KHL. Slováci stejně jako český národní tým zakázali svým hráčům psůobícím v KHL reprezentovat.

Slovinci se do elitní skupiny vracejí po pěti letech. Hlavní trenér Matjaž Kopitar do svého kádru nominoval i několik hráčů známých z české extraligy. Příkladem může být brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj, někdejší obránce Pardubic Blaž Gregorc či ex-sparťan Robert Sabolič. Kádr se bude muset obejít bez své hlavní hvězdy Anžeho Kopitara, který dal po vyřazení svého týmu Los Angels z play off NHL přednost doléčení zranění.