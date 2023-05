První minuty zápasu experty ve studiu Sport.cz nadchly. "Mohlo to být třeba 3:0, pak to trochu upadlo," glosuje dění na ledě Pešout, ale za chvíli už může český tým pochválit za vedoucí branku, kterou vstřelil Jakub Zbořil. "Hodně na sobě makal," chválí obránce.

Od soupeře čekal hlavně pozornou hru v obraně. "Kvalita v útočné fázi nebude, ale vzpomeňme na zápas s Rakouskem. Bylo by dobře jim odskočit na rozdíl dvou či tří branek, kdyby šli do vedení, mohl by to být problém," tuší hokejový trenér.

Vlastní gól Šimona Hrubce v utkání se SlovenskemVideo : Česká televize

A Kazachstán opravdu vsadil hlavně na pozornou defenzivu. "Vidíš to, drží box, hrají to, co naše osmnáctka proti USA," komentuje taktiku soupeře českého týmu.

Sestřih utkání MS Slovensko - ČeskoVideo : Česká televize

Kazachstán si ale musí proti aktivnímu soupeři vypomáhat i nedovolenými zákroky. "Dělej, dej mu to, bude to pět na tři," povzbuzuje u obrazovky Pešout český tým, když si může zahrát dvojnásobnou přesilovku. A za chvíli už Češi slaví druhý gól, který vstřelil Kubalík. "Přesně to jsme předpověděli," pochvaluje si šéfredaktor Sport.cz.

Pravdou je, že Kubalík zatím na MS sbíral asistence. "Na akcích proti Slovensku byl jasně vidět rukopis Martina Erata. Jakmile to soupeři přečtou, bude se to hrát jinak," nebojí se o to, že by česká souhra přestala fungovat. A stalo se, Kubalík v první třetině zvýšil náskok Česka na 2:0.

Sestřih utkání MS Norsko - KazachstánVideo : Česká televize

"Když zůstanou Češi u své hry, měli by mít zápas dál pod kontrolou. Ale pozor, Kazachstán i proti Norsku prohrával o dvě branky," varuje Kézr. "Ale na útočné choutky soupeř moc nemyslel, o to je cennější, že jsme získali náskok. A během přesilovek je vidět rozdíl v kvalitě týmu nejmarkantnější."

Fanoušci by určitě chtěli, aby skóre narůstalo výrazněji. "Není to o honění skóre, nejdůležitější je, aby se tým dobře sehrál a připravil na čtvrtfinále," říká Pešout a hokejový parťák ve studiu Sport.cz Kézr souhlasí. "Nejde to, abychom hráli nějaký hokej pět zápasů ve skupině a pak si mysleli, že ve čtvrtfinále najednou začneme hrát něco jiného. Na tom se musí pracovat celou dobu," dodává Kézr.

Skóre pak v prostřední dvacetiminutovce zůstává stejné. "Už se nám moc nechce před branku," všímá si Pešout. "Aspoň jeden gól tuhle třetinu by to ale chtělo," přeje si. Ze hry vypadl kvůli zranění útočník Chytil, nemělo by ale jít o nic zásadnějšího. "To by byla špatná zpráva, kdybychom v každém utkání přišli o jednoho útočníka," glosuje Kézr.

Vysoko staví oba hosté ve studiu Sport.cz Romana Červenku, kde zkušený český útočník dvakrát vyhrál kanadské bodování soutěže. "Poklona pro něj, že se drží na takové úrovni," klaní se Pešout hráči, kterého zná od patnácti let.

Fanoušci si v pátek užili vítězný vstup týmu kouče Kariho Jalonena do šampionátu proti Slovensku, úspěch si ale připsal i Kazachstán, který po nájezdech slavil výhru proti Norsku.