Loni okouzlila Austrálii, teď chystá comeback. Jdu do všeho střemhlav, nesmím to přehnat, říká Muchová

Sledujete dění v Melbourne?

Radši se ani na tenis nedívám. Tohle vynechávám, je mi z toho smutno. Byla bych tam moc ráda i z toho důvodu, co se mi tam loni podařilo. Austrálii mám celkově ráda a bylo pro mě těžké přijmout, že tam nepojedu.

Stýská se vám?

Pro mě to byl nádherný turnaj, byla tam skvělá atmosféra. I když tam nemohl (kouč) David Kotyza, tak jsme si pořád volali a bylo to hodně silné.

Neříkáte si někdy, že jste mohla ještě o krok výš a zahrát si finále?

To si neříkám... Já už pak nemohla skoro servírovat, v tom finále bych možná nemohla ani pinknout do míčku. Těžko soudit.

Tehdy vám na dálku fandila i vaše kamarádka herečka Rebel Wilsonová, která v posledních měsících prošla dost velkou fyzickou proměnou a zhubla snad 35 kilogramů. Co jste na to říkala?

My se během té doby i potkaly. Nezhubla ze dne na den. Byl to nějaký proces, který si naplánovala. Chtěla se sebou něco dělat. A fakt respekt! Zvládla to skvěle. Když se kouknu na naše fotky z roku 2020, tak udělala ohromný pokrok.

Původně jste měla v plánu letos do Austrálie vyrazit, proč to nevyšlo?

Už jsme vyjeli i na přípravu do Španělska a vypadalo to dobře. Já jdu ale do všeho střemhlav na 100 procent. A od toho břicha jsem začala mít bolesti zad a nohy. Bohužel se to propletlo. Všichni jsme z toho byli smutní, ale přešli jsme na další věci, na kterých můžeme pracovat. Tak doufám, že se v dohledné době dostanu na kurty a zase začnu jezdit na turnaje.

Je to frustrující pocit, když víte, že máte na závěrečná kola grandslamů, ale tělo vás nepustí, abyste se do toho mohla pořádně opřít?

V Austrálii jsem ty problémy s břichem nějak skousla, ale s dalšími turnaji to gradovalo. V Melbourne jsem ještě s bolestí dokázala pracovat, ale později mě to opravdu frustrovalo, že jsem se do úderů nemohla opřít. Loni jsem vlastně neodehrála žádný zápas na 100 procent, což je smutný.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Karolína Muchová během zápasu s Barborou Strýcovou v rámci tenisového turnaje, O pohár prezidenta ČTS, v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nepřemýšlela jste o radikálním řešení?

Já mám z těch operativních zákroků trochu strach. Ať už jsem měla v minulosti jakékoli zranění, tak tohle by byla až ta poslední možnost. Možná to bývá delší proces, ale když to jde, tak si chci pomoct cvičením a rehabilitací. Takže jsem to zvolila i teď.

Co jste všechno zvládla od začátku září, kdy jste po US Open předčasně ukončila sezonu?

Hned z New Yorku jsem letěla na dovču, abych si odpočinula od toho tenisového světa. Hlavně jsem se chtěla doléčit, což se podařilo docela rychle na to, jakou jsem měla v břiše trhlinu. Taky jsem začala pracovat s novým kondičním trenérem Mariánem Vodou, což byl refresh v týmu. Všichni jsme se těšili, vypadalo to dobře, ale bohužel v přípravě jsme měli stopku. Není to nic příjemného, když vás něco pořád brzdí. Už nějaký týden se ale dostávám do kondice. Připadám si, že cvičím celý den. Blíží se to k tomu, že budu mít raketu v ruce. Nebude to hned stoprocentní zatížení, musíme na to pomaličku navázat, abychom to nepřehnali.

V době volna jste občas sáhla po kytaře, pokračujete v tom?

Někdy si zahraju, ale že bych se tomu úplně věnovala, to ne. Je to spíš relax. Teď jsem si ale pořídila gramofon, tak poslouchám desky a je to super. Nedávno jsem byla v Praze i na jazzovém koncertě a byl to skvělý zážitek.

Stále se s Radkem Šefčíkem věnujete mentálnímu tréninku?

Máme každý týden mítinky a určitě mi to pomáhá. Meditace a všechna cvičení, co děláme, mají smysl. Jsem ráda, že jsem na tu spolupráci přistoupila, i když se mi na začátku úplně nechtělo.

Dáváte si třeba větší pozor i na správnou stravu?

To nemám tak úplně podchycené. Nejím všechno, občas se snažím udělat nějakou očistu, ale neřeším to, jak bych asi na mojí úrovni měla.

Foto: Twitter Karolína Muchová vyhrála turnaj v Soulu.Foto : Twitter

Takže Vánoce nebyly bez cukroví?

To jsem se zase nepřejídala, přece jen jsem sportovec. Mamka upekla i nějaký bezlepkový koláč, ale já diety nedržím. Spíš mám problém s laktózou, které se snažím vyhýbat.

Covid vás nezaskočil?

U mě v rodině to měli všichni. David (Kotyza) kvůli tomu neletěl už loni do Austrálie. Mám hodně kamarádů, co jsou v karanténách. Doufám, že už se to postupně umírní a nebudeme to muset tolik řešit.

Soupeřky se zajímají, kdy se vrátíte na kurty?

S tolika se zase nebavím. Nanejvýš tak s pěti, a ty mi přejí, abych byla co nejrychleji na okruhu.

Kvůli absenci v Austrálii ale přijdete v rankingu WTA skoro o 800 bodů.

Budu se snažit zažádat o chráněný žebříček na velké turnaje. Ale teď ani nevím, kam se propadnu.

Po Australian Open byste měla být kolem 65. místa.