Bartolomeu vyměnil zlínský dres za brněnský. Chce Zbrojovce pomoct zpátky mezi elitu

Vítěznou trefou v loňském finále MOL Cupu s Opavou zařídil fotbalistům Zlína start v základní skupině Evropské ligy, ale v ní poté nastoupil na pouhých deset minut. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník angolského původu Robert Bartolomeu nyní mění dres Fastavu za angažmá v Brně, s nímž by rád postoupil do elitní soutěže.

Proč jste se rozhodl pro přestup?

Ve Zlíně jsem vytušil, že se mnou klubové vedení už příliš nepočítá. Využil jsem nabídku ze Zbrojovky, kterou považuju za velký klub, jenž rozhodně patří mezi elitu. Přestup považuju ze svého pohledu za dobrý krok. Budu se jí snažit ze všech sil pomoct, aby hned po roce postoupila z druhé ligy zpátky do první.

Jaké jsou vaše první poznatky z brněnského angažmá?

Jen ty nejlepší. V kabině je super parta, a i město je moc pěkné. Teď jen aby nám to klapalo i na hřišti.

Jak těžký bude podle vás návrat do elitní soutěže?

Bude to především náročné na psychiku. Vždyť v každém zápase budeme muset šlapat naplno a pravidelně získávat body. To platí i pro nedělní druholigovou premiéru s Jihlavou. Pevně věřím, že těžký duel zvládneme.

Rozhodujícím gólem v loňském finále MOL Cupu proti Opavě jste Zlínu zařídil zisk cenné trofeje. Necítíte hořkost, že jste tam pak nedostal příliš dalších herních příležitostí?

Trochu mě to pochopitelně mrzí, ale už se nezabývám tím, co bylo. Je to historie. Teď mám před sebou ve Zbrojovce novou výzvu.