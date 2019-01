Netradiční tiskovka: Tady, vyber si, vyzýval Prospal. Nejsme schopni to tam do*ebat, kál se bek

Už druhou domácí porážku za sebou musel v první hokejové lize skousnout jeden z favoritů na postup do baráže o extraligu, České Budějovice. Jihočeši ve středu před více než pěti tisíci fanoušky podlehli 0:4 Porubě, což hodně těžce skousával trenér Motoru Václav Prospal. Pozápasovou tiskovou konferenci, jíž se zúčastnil i kouč hostů Miloš Holaň, netradičně svolal do kabiny svého družstva.

Průběh utkání nejprve zhodnotil pochopitelně spokojený Holaň, pak už dostal prostor Prospal. „Všichni jsme zodpovědní za výkon týmu, všichni jsme tady na jedné lodi. Vyhráváš i prohráváš jako mančaft, tak se ptejte kohokoliv, na koho máte otázku. Všichni jsme vám plně k dispozici," překvapil přítomné novináře dvojnásobný mistr světa a majitel bronzu z olympiády 2006 tím, ať příčiny prohry glosují samotní hráči.

„Tady, vyber si," začal Prospal gestikulovat rukama a dával tak žurnalistovi najevo, ať sami hráči rozeberou, proč ze 41 vyslaných střel ani jednou nepřekonali gólmana Poruby Kůdelu.

Václav Prospal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Já jsem na střídačce. Já stojím, já se dívám," dodával třiačtyřicetiletý někdejší vynikající útočník, jenž v NHL odehrál 1108 zápasů, což je šestý nejvyšší počet ze všech Čechů.

Za hráče se pak slova chopil zkušený sedmatřicetiletý obránce René Vydarený. „(Góly) jsou naše dlouhodobá neschopnost. Před zápasem si uděláme analýzu, příprava je dobrá, ale když dojde na lámání (chleba), nejsme schopni to tam nějak do slova a do písmene do*ebat," nebral si servítky slovenský zadák.

Proti @HCPoruba jsme i přes enormní tlak nedokázali ani jednou skórovat, a ostravský tým si tak odvezl z Budvar arény tři body. #hcmotor #porazka #CEBvPOR pic.twitter.com/mCuMMP8pzS — ČEZ Motor ČB (@HC_Motor) 9. ledna 2019

„Nevím, jestli jsme splašení... Neumíme si to vysvětlit. Šancí na to, abychom nějaké góly dali, jsme měli dost," věděl Vydarený.