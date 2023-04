Berbr druhý den u soudu: odmítání viny, několikahodinová výpověď i postupná únava

Berbr rozdělil svou řeč do tří bloků. V prvním se věnoval hlavně popisu FAČR jako organizace. Asociaci přirovnal ke třípatrovému domu s garáží a do jednotlivých úrovní v podobě pater následně dosazoval funkcionáře. „Ve třetím patře je federální vedení, dole okresy. FAČR zahrnuje dva fotbaly – amatérský a profesionální," podotkl.

„Neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych řekl, že má někdo vyhrát. Neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych nabídl nebo dal úplatek. Neexistuje žádný klub, který by mně dal nebo slíbil úplatek. Neexistuje žádný klub, který by mně za nějakou změnu cokoliv nabídl nebo dal. Nečinila tak s mým vědomím ani žádná třetí osoba," dodal rázně.

Druhá část se týkala pěti zápasů ČFL, které Berbr podle obžaloby ovlivnil. „Odmítám spoluúčast na čemkoliv. Měl jsem zprávu, že se oba soupeři na rozhodčím dohodli. To byla pro nás nejlepší zpráva," pronesl například k duelu Vyšehradu s Ústím nad Orlicí. U utkání Radotína s Dobrovicemi prohlásil, že podstata skutku je vykonstruovaná a závěry obžaloby mu připadají jako z filmu Akta X. Vše, co Berbr v úterý řekl, si můžete přečíst v podrobné on-line reportáži .

Závěrečný blok se týkal zpronevěry. Obžaloba Berbra viní, spolu s Rogozem, Michalem Káníkem a Tomášem Grímmem, že vyvedl ve třech případech z Plzeňského krajského fotbalového svazu téměř 2,4 milionu Kč. Jen na papíře měl uspořádat seminář rozhodčích a nakoupit sportovní vybavení pro mládež a sudí. „Převážnou část výnosu si připsal Berbr. To odpovídá i logice, byl to právě on, kdo jako jediný mohl peníze z organizace vyvést. Bez jeho pokynu či stvrzení fiktivní fakturace by daná operace nemohla proběhnout," tvrdí obžaloba.