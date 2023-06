ONLINE: Žádná zločinecká organizace ve fotbale neexistovala, tvrdí Berbr

11:04 - Jednání je přerušeno do 12:15, kdy se bude pokračovat výpovědí Martina Pýchy. Pro připomenutí, právě on měl v zápase Vyšehradu proti jeho Litoměřicím v červnu 2019 zajistit, aby za Litoměřice nastoupili výkonnostně slabší hráči. Odměnou mu byl údajně úplatek od Romana Rogoze.

11:03 - Státní zástupce Jan Scholle si vyžádal přečtení několika částí ze spisu, Roman Rogoz často odkázal na svoji výpověď. V úterý se bude pokračovat svědky, jako první měl jít na řadu předseda FAČR Petr Fousek, který se však omluvil. „Pozvánku jsme zaslali před 14 dny, ale omluvila mi dorazila v pátek kvůli pracovním povinnostem. Ve fotbale platí asi jiná pravidla než u soudu, myslím, že o pracovních povinnostech věděl dříve," komentoval soudce Žák.

10:53 - Ve stejném duchu jako Berbr promluvili i bývalí rozhodčí Musil a Koval. Uvedli, že Rogozova výpověď koresponduje s jejich slovy.

10:50 - K výpovědi Rogoze se vyádřil i Roman Berbr. „Vysvětlení v kauze o fakturách souhlasí s moji výpovědí. Ohledně seminářů je to složitejší, nevěděli jsme, jak to bude s covidem. Ale musím potvrdit, že Rogoz si žádné peníze neponechal.“

„Nemám žádné doplnění k výpovědi, týkající se utkání, ta také koresponduje s mým vyjádřením. Také potvrzuji, že žádná zločinecká organizace neexistovala. Předcházející výroky pana Grímma jsou jen snahou získat dohodu,“ naznačil bývalý místopředseda FAČR. že někdejší sudí se pouze snaží zalíbit obžalově a snížit tak svůj trest.

10:45 - Žák upozornil Rogoze na to, že jeho výpověď z přípravného řízení nesedí s jeho slovy z dnešního soudního jednání. Rogoz se předtím totiž vyjádřil, že za utkání Vyšehradu z Líšní nabídl rozhodčím peníze, k jejichž předání pak nedošlo, jelikož Slavoj prohrál. Dnes ale pravil, že nenabízel nikomu nic.

Rogoz se následně odkázal na svoji dnešní výpověď a odmítá cokoliv dalšího dodat.

10:38 - „Ve vaší výpovědi byla řada nelogických věcí a nesrovnalostí,“ myslí si Žák a je pravděpodobné, že ještě bude klást nějaké další dotazy.

10:37 - Na nějakou tu otázku ale Rogoz přeci jen odpoví. „Padla z vaší strany někdy nějaký nabídka směrem k rozhodčím?“ ptá se soudce Žák. „Nejsem si vědom,“ kontruje Rogoz.

10:35 - Výpověď bývalého sportovního ředitele je u konce. „Nebudu odpovídat na dotazy a děkuji za možnost se vyjádřit.“

10:34 - Rogoz poté vysvětloval původ přezdívek „Taťka“ pro Berbra a „Synek“ pro něj. „Jednou jsem to řekl na valné hromadě. Připadalo mi to vtipné, ale jsou to jen přezdívky, nic jiného.“

10:29 - Rogoz mluvil také ohledně výpovědi bývalého rozhodčího Tomáše Grímma, který v mnoha ovlivněných zápasech kauzy figuroval. Grímm ve své výpovědi několikrát zmínil, že Rogoz za mnoha úplatky stál. Také řekl, že Romana Berbra bral jako svého nadřízeného. „S výpovědí Grímma se neshoduji ve více faktorech. Není ani pravda, že jeho nadřízeným byl Roman Berbr. Považuji to za úmyslně nesprávnou výpověď. Výpověď byla učiněna za účelem dostat dohodu se státním zastupitelstvím,“ domnívá se Rogoz.

10:23 - „V roce 2019 jsem nic nezpronevěřil, dělal jsem spíše takového pošťáka. Požadavek Plzeňského krajského fotbalového svazu, abych něco zaplatil, odmítám,“ popřel Rogoz dnes již poněkolikáté jakákoliv obvinění.

10:19 - Od jednotlivých zápasů se nyní Rogoz přesunul ke kauze s fakturami. Společně s Berbrem a Grímmem měli zpronevěřit peněžní prostředky Plzeňského fotbalového svazu. „Asi v polovině roku 2019 mě oslovil Roman Berbr, zdali bych mu nesehnal nějaké vybavení. Chtěl po mně věci pro rozhodčí, ceny pro FAČR byly od dodavatelů úmyslně navýšené.“

10:16 - Údajně sázkami ovlivněné přátelské utkání z února 2020 mezi Vyšehradem a Motorletem (8:3) se dle jeho samotného Rogozovy osoby také netýká. „Musím odmítnout přítomnost sázek, nebyl jsem na žádné schůzce před zápasem. O sázkách jsem se dozvěděl před utkáním od Káníka, šel jsem do kabiny sudích a chtěl vše zrušit. Odmítám, že jsem si měl vsadit, nic jsem neorganizoval a byl jsem rád, že ani sudí si nevsadili.“

10:14 - „Žaloba mi dává za vinu, že jsem měl sudím předat 100 tisíc za naše vítězství. To odmítám. Kabina před utkáním nebyla ještě připravena, nabídl jsem jim, ať jdou na snídani do hotelu a dal jim dva tisíce korun. Odmítli a zůstali. Pozval jsem všechny na společný oběd, i když to běžně nedělám. Odmítli a dal jsem jim jako náhradu stravného osm tisíc korun. Finance jsem předal hlavnímu sudímu Houdkovi. Žádný úplatek jsem nedal a ani žádný neslíbil,“ popíral dále Rogoz vinu také v ovlivnění zápasu mezi Vyšehradem a Sokolovem ze srpna 2019.

10:10 - Rogoz také mluvil o zápase Vyšehradu s Litoměřickem z června 2019. V něm měl nejen ovlivnit nominaci rozhodčích, ale také zařídit. aby pískali pro Vyšehrad. Kromě toho prý také uplatil Litoměřického funkcionáře Martina Pýchu, aby obstaral nasazení výkonnostně slabších hráčů. „Ke změně rozhodčích došlo ke změně kvůli Grímmovi, jenž měl jet původně do Záp. A jelikož Grímm dříve uvedl, že mu Mašek nabízel úplatek, mohlo dojít ke konfliktu. Před zápasem jsem byl u pana Berbra a ten mě požádal o spojení na šéfa Litoměřicka pana Pýchu. Na následné schůzce nikdo Pýchovi neřekl, že v utkání s námi mají prohrát. Když odešel Berbr, mluvil Pýcha o tom, že mu Vyšehrad dluží nějaké peníze, ale o tom jsme nic nevěděl a navrhnul Pýchovi, ať se spojí s vedením klubu osobně.“

10:07 - „Sešel jsem se s rozhodčím Musilem a mezi řečí pravil, že mám u sebe 170 tisíc korun, ale neměl jsem nic. Nikomu jsem žádné peníze nepředal. Stejně jsme prohráli, sudí pískali objektivně,“ komentoval Rogoz druholigové utkání z června 2020 mezi Vyšehradem a Chrudimí.

10:05 - „O utkání nic nevím a odmítám jakoukoliv souvislost s ním a existencí organizované skupiny,“ popřel Rogoz, že by se podílel na ovlivnění zápasu rezervy Bohemians s Brozany z března 2020. Poté už opět vysvětloval okolnosti ohledně sudích v duelech Vyšehradu.

Za řízení zápasu mezi Slavojem a Líšní měl dát sudím 150 tisíc Kč. „Došlo ke změně sudích, nominován byl pan Cihlář, ale jen na popud Komise. Nic jsem mu nenabízel, zápas rozhodčí odřídil bez problémů, což stejně vnímal i soupeř.“

9:57 - Poté mluvil Rogoz o zápase mezi Vyšehradem a Vltavínem. V něm měl sudí Cihlář dostat od Berbra na Rogozovu žádost nabídku , že v případě ovlivnění utkání ve prospěch Vyšehradu jej čeká kariérní postup. „Sešli jsme se se sudími na McDonald´s, bylo to klasické setkání. Ano, chtěli jsme vyhrát a rozhodčím to říkali, ale to dělá každý. O telefonátu mezi rozhodčím Cihlářem a místopředsedou Berbrem nevím. Ani mě nenapadlo, že bych chtěl zkušeného Cihláře uplatit. Měli jsme silný tým a jen stačilo, aby sudí řídil zápas dobře. Cihlář pískal dokonale, neudělal jedinou chybu.“

Rogoz měl v daném duelu dokonce i nabídnout více než stotisícový úplatek tehdejšímu kapitánovi Vltavínu Martinu Uvírovi za účelem toho, aby nehrál naplno. „150 tisíc korun Ulvírovi bylo předáno jako záloha na přestup v případě postupu, jenže následně k přestupu nedošlo,“ přiznal Rogoz, že k finanční transakci mezi oběma stranami došlo, ale prý za jiným účelem, než se někteří domnívají.

9:53 - Rogozova výpověď se přesunula k dalším třetiligovým utkáním té sezony 2018/2019, kde mělo dojít ke ovlivňováním rozhodčích, v němž měl mít prsty právě Rogoz. Někdejší sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad nejprve adresoval duel mezi Vyšehradem a Ústí nad Orlicí. Za jeho řízení podle Rogozových notiček měl Grímm, jenž na utkání nejprve dirigován nebyl, dostat 30 000 Kč.

„Dohodli jsme se s druhou stranou na sudím Grímmovi a už si nepamatuji, kdo změnu vyřizoval. Grímm mě požádal, aby na utkání nebyla kamera, a to kvůli jeho slabé fyzické připravenosti, aby Komise rozhodčích neviděla jeho pohyby. Utkání jsme nemohli na poslední chvíli sehrát na Strahově. Nevím, kde se ze slov, ať to odřídí správně, bere myšlenka, že má vyhrát Vyšehrad. Na žádnou chybu sudích si nepamatuji. Před zápasem jsem se s nikým nesešel.“ vysvětloval Rogoz.

„Léta je mezi sudími zvykem, že pokud jsou někam sami, platí to hlavní. Po utkání jsem Grímmovi dal 30 tisíc, nepopírám, že jsem mu dal větší částku jako stravné. Ale před utkáním jsme o ničem takovém nemluvili. Bylo jednodušší dát rozhodčím peníze, než si s nimi jít sednout do restaurace. Možná jsem mu dal hodně, ale jako úplatek to nepovažuji a ani to tak nebylo myšleno. Odmítám informaci Grímma, že jsem mu měl dát úplatek deset dnů před utkáním.“

9:45 - Následně mluvil i o střetnutí Radotína s Dobrovicemi, kde měl sudí Grímm pomoci ke ztrátě bodů Radotína, který bojoval s Vyšehradem o postup. Rogoz mu poté údajně předal odměnu ve výši 20 000 Kč. „Není vůbec pravda, že bychom se sešli s Berbrem a Káníkem před zápasem a chtěli utkání ovlivnit. K tomu, že sudí Grímm vydedukoval, že mají vyhrát Dobrovice, nemám co dodat. Sešel jsem se osobně v hotelu Pyramida s vedením Dobrovic a říkal, ať hrají naplno. Nic jsem nikomu nenabízel, o schůzce mezi Káníkem a Grímmem nevím,“ odmítá jakoukoliv vinu Rogoz. Právě Káník měl Grímma k přijetí údajného úplatku od Rogoze přesvědčovat.

9:44 - Rogoz se nyní vyjádřil ohledně dvou utkání, v nichž měl údajně penězmi motivovat rozhodčí k tomu, aby svými verdikty zápasech jara 2019 pomáhali tehdy třetiligovému Vyšehradu k postupu o soutěž výše.

Nejprve hovořil o utkání Živanic s Vyšehradem. „Ano, chtěl jsem změnu sudích. Utkání v Živanicích byla vždy vyhrocená, takže jsem se bál, aby sudí nepodlehl atmosféře. O změně jsem se dozvěděl asi od sudího Hájka. Duel byl od začátku vyhrocený kvůli přístupu domácích. Byl jsem rád, že tam byl bývalý ligový rozhodčí. Utkání jsme zvládli výsledkově i herně, atmosféra vůči nám i sudím byla ale nepřátelská. Po nějaké době jsem poslal Hájkovi lístky na fotbal na Slavii, v minulosti se mě ptal, zda umím tyto vstupenky sehnat.“

9:40 - „Změna rozhodčích je běžnou součástí fotbalu. Nejedná se o podvod ani úplatky. Nejvíce změn se děje koncem sezony. Věděli jsme, že když rozhodčí odvede dobrý výkon, utkání zvládneme. Byli jsem herně nejsilnější tým. Zažil jsem, že rozhodčí pískal proti favoritovi, aby se neřeklo, že píská pro něj,“ vysvětluje čachry se sudími Rogoz. „Ale tvrzení Tomáše Grímma, že jsem zařizoval nominace rozhodčích, odmítám.“

9:37 - „Také byly nominace sudích, které neodpovídaly úrovni utkání. Příkladem jsou Živanice, kam rozhodčí nechtěli kvůli nepřátelské atmosféře jezdit. Jsem rád, že tam nakonec jel bývalý ligový sudí Hájek,“ pravil Rogoz. Právě Robert Hájek měl od Rogoze za řízení utkání mezi Živanicemi a Vyšehradem v červnu 2019 inkasovat 100 000 Kč.

9:34 - „Během několika let jsem chtěl změnu rozhodčích. Bylo to možné nepsané pravidlo. Původní nominace se dělala měsíc dopředu, během čtyř týdnů se situace klubu v tabulce může změnit. Kluby se obracely různě na jiné lidi. Já jezdil na FAČR. Písemné delegace se před deseti lety zrušily, ale zůstaly ústní. Změna rozhodčích není žádný úplatek,“ pokračuje Rogoz.

9:30 - Rogoz následně odmítá existenci jakéhokoliv bližšího kontaktu s prakticky všemi aktéry kauzy. „Soukromé kontakty s Romanem Berbrem nebyly žádné, stejně jako s Michalem Káníkem," vyprávěl, ačkoliv například dle výpovědi bývalého sudího Tomáše Grímma mu právě Káník se zprostředkováním úplatků pomáhal. Bývalý sportovní ředitel Vyšehradu se následně vyjádřil i na adresu vztahu se zmíněným arbitrem. „S Tomášem Grímmem jsme žádný osobní kontakt neměli, setkávali jsme se pouze na půdě fotbalu. Já jako funkcionář, on jako rozhodčí. Žádné obchodní vztahy jsme neměli.“

9:27 - „Textové online přenosy jsou za hranou soudního líčení a dokonce se objevily zvukové záznamy z výpovědi pana Berbra. Je nutné zvažovat každé slovo. Vyjádřím se ke skutečnostem, které jsou mi kladeny za vinu. Musím odmítnout existenci zločinecké organizace. Ve fotbale nejsou žádné podobné skupiny, je to uzavřená komunita, kde se všichni znají navzájem. Pak by zločinecká organizace musela být v každém sportu," popírá Rogoz existenci jakéhokoliv organizovaného zločinu.

9:24 - Rogoz uvedl, že má hypotéku a dvě dospělé děti. Dodal, že v roce 2021 prodělal mrtvici. Problémy s drogami a alkoholem nemá.

9:21 - Rogoz avizoval, že ačkoliv bude vypovídat, neplánuje odpovídat na otázky státního zástupce, soudu či přítomných obhájců.

9:15 - Přítomni jsou také rozhodčí Jiří Musil, Zdeněk Koval a Miloš Vitner. Tato trojice arbitrů v červnu 2020 řídila utkání druhé nejvyšší soutěže mezi Slavojem Vyšerhad a Chrudimí, které měla ovlivnit ve prospěch Rogozova Vyšehradu výměnou za úplatek ve výši 170 tisíc Kč. Východočeský celek ale vyhrál 3:1 a k předání peněz tak nedošlo.

9:10 - Hlavní dění se již pomalu přesouvá do soudní síně, Rogoz se tak již může připravovat k výpovědi. Pro připomenutí, byl mu navržen trest ve výši sedmiletého pobytu ve věžení a peněžní pokuty 350 000 Kč za pomoc ke zpronevěře a účasti na organizované zločinecké skupině.

8:59 - Na místě už je také státní zástupce Jan Scholle.

8:55 - Dorazil již i hlavní aktér soudního jednání, bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, jenž bude dnes vypovídat. Chybět nebude ani Roman Berbr, jako obvykle.

8:42 - Na místě jsou již přítomni zástupci médií, soudce Vladimír Žák se zatím připravuje ve své kanceláři.

8:30 – Rogoz a Pýcha jsou posledními obžalovanými, kteří ještě nevypovídali.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, a to včetně pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudí vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.