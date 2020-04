Fanoušek AEK Atény porušil zákaz vycházení, dostal permanentku

Muž ve věku nad šedesát let měl původně za to, že byl přistižen tam, kde neměl co dělat, zaplatit 150 eur (přes čtyři tisíce korun). Majitel AEK Dimitris Melissanidis však podle agentury SID nařídil, aby klub pokutu za fanouška zaplatil a k tomu mu daroval první permanentku na novou sezonu.

Klub nicméně vyzval fanoušky, aby dodržovali vládní nařízení. "Zůstaneme doma, zůstaneme zdraví a nový stadion na nás počká, až tohle období budeme mít za sebou," napsali představitelé AEK na webu.

V Řecku je zhruba 2000 potvrzených případů nákazy koronavirem, nemoci covid-19 podlehlo kolem stovky lidí.