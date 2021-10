David Pastrňák by měl být největší hvězdou české reprezentace na OH v Pekingu.

Zlaté medaile obhajují hokejisté Ruska, kteří v korejském Pchjongčchangu ve finále porazili Německo. Česká reprezentace prohrála v zápase o bronz s Kanadou.

Samostatná Česká hokejová reprezentace dosud na olympiádě získala jedno zlato (Nagano 1998) a jeden bronz (Turín 2006).

Skupiny hokejového turnaje ZOH v Pekingu 2022

Hokejového turnaje na olympijských hrách se účastní dvanáct týmů, které jsou rozděleny do tří skupin po čtyřech. Na turnaji mělo jistý start osm týmů na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace IIHF, které doplnily tři týmy z olympijské kvalifikace (Slovensko, Lotyšsko a Dánsko).

Poslední místo má obsadit tým Číny coby pořadatelské země. S ohledem na nízkou kvalitu tamější hokejové reprezentace je ale ve hře možnost, že čínský tým nahradí Norsko, které je v žebříčku IIHF vedle již kvalifikovaných nejvýše postavenou zemí. Konečnou podobu skupin by IIHF měla schválit v polovině října.

Skupina A Skupina B Skupina C Kanada Olympijští sportovci Ruska Finsko USA Česko Švédsko Německo Švýcarsko Slovensko Čína Dánsko Lotyšsko

Do čtvrtfinále postupují pouze vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. Ostatní týmy vstoupí do tzv. kvalifikačního turnaje, ze kterého do play off postoupí zbylé čtyři týmy.

Program hokeje na ZOH v Pekingu 2022

Olympijský turnaj začíná 9. února 2022 zápasy "české" skupiny B. Česká reprezentace do šampionátu vstoupí zápasem s Dánskem, na papírově nejsilnější Rusko narazí o tři dny později. Finále olympiády je na programu 20. února.

Datum & čas Skupina Zápas 9. února, 9:40 B Rusko - Švýcarsko 9. února, 14:10 B Česko - Dánsko 10. února, 5:10 C Švédsko - Lotyšsko 10. února, 9:40 C Finsko - Slovensko 10. února, 14:10 A USA - Čína 10. února, 14:10 A Kanada - Německo 11. února, 5:10 B Dánsko - Rusko 11. února, 9:40 B Česko - Švýcarsko 11. února, 14:10 C Lotyšsko - Finsko 11. února, 14:10 C Švédsko - Slovensko 12. února, 5:10 A Kanada - USA 12. února, 9:40 A Německo - Čína 12. února, 14:10 B Rusko - Česko 12. února, 14:10 B Švýcarsko - Dánsko 13. února, 5:10 C Slovensko - Lotyšsko 13. února, 9:40 C Finsko - Švédsko 13. února, 14:10 A Čína - Kanada 13. února, 14:10 A USA - Německo Kvalifikace play off 15. února, 5:10 Národní krytý stadion 15. února, 5:10 Sportovní centrum Wukesong 15. února, 9:40 Národní krytý stadion 15. února, 14:10 Národní krytý stadion Čtvrtfinále 16. února, 5:10 Národní krytý stadion 16. února, 7:00 Sportovní centrum Wukesong 16. února, 9:40 Národní krytý stadion 16. února, 14:10 Národní krytý stadion Semifinále 18. února, 5:10 Národní krytý stadion 18. února, 14:10 Národní krytý stadion Zápas o bronz 19. února, 14:10 Národní krytý stadion Finále 20. února, 5:10 Národní krytý stadion

Vedle Národního krytého stadionu v Pekingu bude některé zápasy hokejového turnaje hostit také Sportovní centrum Wukesong. Národní krytý stadion, jež je kvůli svému vzhledu přezdíván "vějíř," má kapacitu 20 tisíc míst a na OH 2008 hostil gymnastiku a házenou.

Sportovní centrum Wukesong bylo postaveno v roce 2008 a o několik let později zde bylo vybudováno také kluziště. Do arény se vleze 19 tisíc diváků.

Nominace a soupiska českého týmu

Na rozdíl od olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018 se turnaje pod pěti kruhy budou moci zúčastnit hráči ze zámořské NHL. "Vím, že mohu mluvit za hokejové fanoušky na celém světě, když řeknu, že rozhodnutí vrátit na olympijské hry nejlepší hokejisty naprosto vítáme," řekl spokojeně dnes už bývalý prezident IIHF René Fasel.

Trenérem národního týmu zůstal i po MS 2021 Filip Pešán s asistenty Jaroslavem Špačkem a Martinem Strakou. Hlavní slovo u nominace hráčů však nově drží generální manažer týmu Petr Nedvěd.