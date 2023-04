ONLINE: Došlo na zpronevěru. Chci peníze vrátit, zaznělo od bývalého fotbalisty

12:41 – „Přišel za mnou Rogoz, jestli bych neuměl zařídit pro Berbra vystavení faktur, které by se měly týkat nějaké pronájmu nebo sportovního vybavení. Zavolal jsem Grímmovi a potkal se s ním. Předložil jsem mu nabídku, jestli by to neuměl přes svou firmu. On mi odpověděl, že by to uměl.“