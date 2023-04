ONLINE: Zpronevěra, přezdívky. Obhájci už pozorně neposlouchají, naopak Berbr se soustředí

14:18 – A opět nejčastěji slyší „Netuším“, „Nevzpomínám si“, „Nevím“.

14:15 – Prostor na dotazy dostali obhájci ostatních obžalovaných.

14:09 – Roman Berbr si stále pečlivě dělá poznámky.

14:06 – Státní zástupce Jan Scholle se obrací na Káníka ještě kvůli fakturám: „K čemu se doznáváte?“ „K tomu, co je v obžalobě. Že jsem tu věc zařídil,“ sdělil Káník.

14:03 – Soudce: „Teď úplně obecná otázka, proč jste to dělal? Podnikáte. Asi víte, že nějaké účetnictví má být vedeno. A tady máme převody peněz, které jsou naprosto nesmyslné. Je evidentní, že je to nelegální. Vy jste do toho musel nastupovat s vědomím toho, že jdete dělat evidentně něco protizákonného.“ Káník uvedl, že to dělal, protože měl finanční problémy.

13:57 – Soudce se dotazuje na vyvádění peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Na většinu otázek ovšem Káník odpovídá znovu „Nevím“, „Nepamatuji si“, „Netuším“.

13:43 – Káník už nechce nic doplnit ke své výpovědi z přípravného řízení. Bude ale odpovídat na otázky.

13:41 – „Už toho není mnoho,“ pronesl teď soudce Žák.

13:33 – Většina přítomných obhájců už příliš pozorně neposlouchá, naopak Roman Berbr je plně soustředěný.

13:29 – „Máte přezdívku Hugo?“ zněla jedna z mnoha otázek v přípravném řízení. „Ne, nevím,“ odvětil Káník. Odpovědi „Ne“, „Nevím“ nebo „Nepamatuji si“ jsou jinak ve čtvrtek slyšet celkem často.

13:19 – Soudce připomíná telefonický rozhovor ze září 2019 Káníka a Rogoze. Káník tehdy prohlásil: „Jenom jsem ti chtěl říct, že taťka přistál.“ To měla podle policie být šifra, že peníze z fiktivních faktur už dorazily na účet firmy Zempol Profi. Káník řekl, že během tohoto hovoru se domlouvali na golf. A to, co znamená „taťka přistál“, už si s odstupem nepamatuje. .

13:02 – „Uznávám, že to byla chyba. Bohužel, už se stalo. Už se s tím nedá nic dělat," prohlásil Káník v přípravném řízení. V soušasnosti nervózně kouká do papírů, které drží v ruce. Zřejmě se jedná o vytisknutou výpověď, již podal v přípravném řízení. Káník dále ve výpovědi uvedl, že neví, zda Berbrovi záleželo na postupu Vyšehradu.

13:01 – „Ano, po nějaké debatě s Rogozem, někdy v průběhu srpna 2019, jsem byl požádán, jestli bych neuměl zajistit fakturu na sportovní vybavení. Sdělil jsem mu, že by to neměl asi být problém. Byli jsme domluveni, že mi dodá podklady. Na konci srpna jsem dostal fakturační údajě i rozsah vybavení," čte dále soudce.

12:51 – Došlo také na přezdívky. Náčelník nebo taťka se říkalo Berbrovi. „Formule jsem mu říkal já. Synek byl, myslím, Rogoz,“ citoval opět soudce z Káníkovy výpovědi z přípravného řízení. Had nebo Chřestýš byla přezdívka pro Svobodu a Chovanec byl označován za legendu. Další přezdívky jako například řetízek, Pitoma a další, Káníkovi nic neříkají. Pokud se mluvilo o „pivu“, byla řeč o zápasech a financích.

12:42 – „To, co se stalo, mě mrzí. Chci peníze vrátit. Chci spolupracovat s vyšetřovateli,“ zacitoval Žák z výpovědi v přípravném řízení.

12:41 – „Přišel za mnou Rogoz, jestli bych neuměl zařídit pro Berbra vystavení faktur, které by se měly týkat nějaké pronájmu nebo sportovního vybavení. Zavolal jsem Grímmovi a potkal se s ním. Předložil jsem mu nabídku, jestli by to neuměl přes svou firmu. On mi odpověděl, že by to uměl.“

12:39 – Soudce Žák čte část o vyvádění peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu, k čemuž se Káník doznal.

Zpronevěra dle obžaloby: „Obvinění Berbr, Káník, Rogoz a Tarkovský v září 2019 poškodili Plzeňský KFS, když Káník po domluvě s Berbrem a Rogozem vystavil jménem společnosti Zempol Profi fakturu na 733 744 korun na dodání vybavení pro rozhodčí a částku 744 392 na dodání sportovního vybavení. A přestože Káník věděl, že k dodání fakturovaného vybavení nedojde, tuto fakturu doručil poškozenému PKFS k proplacení. Berbr pak z pozice předseda PKFS rozhodl v úmyslu obohatit se o jejich proplacení."

12:24 – Káníkův obhájce teď požádal, aby se přečetl ke zbytku obžaloby výslech z přípravného řízení. Káník poslouchá se sklopenou hlavou, už nebude vypovídat.

12:22 – Hlavní líčení pokračuje.

12:12 – Před soudní síní už čekají Berbr i Káník.

11:09 – Na chodbě při odchodu spolu ještě Berbr a Káník prohodili pár slov.

11:02 – Vyhlášena přestávka do 12:15.

11:01 – Soudce se ptá, na základě čeho Káník pojal podezření, že hráči Vyšehradu chtějí ovlivňovat zápasy, na což upozornil. „Některé situace se vám z fotbalového pohledu nezdají,“ řekl Káník.

10:48 – Bronislav Šerák, obhájce Martina „Chrestýše" Svobody, se ptá, proč se Rogoz obrátil právě na Káníka, když už v té době ve fotbale nebyl. „Protože jsme byli kamarádi a já jsem měl zkušenost se sázkami, jak je zorganizovat,“ uvedl Káník. A Žák poukázal na to, že už jednou právě kvůli sázkám odsouzený Káník byl.

10:40 – „Víte o někom, kdo sázel na zápasy Vyšehradu?,“ dotazuje se soudce. „Ne,“ řekl důrazně Káník. „Na co byly peníze, které jste sháněl pro Rogoze?“ pokračuje soudce. „Nevím, jestli to bylo pro osobní potřeby, nebo pro fotbal,“ vypověděl Káník.

10:34 – Zopakoval, že měli za zařízení výsledku a počtu gólů dostat 4 tisíce eur, pro sebe, Grímma a asistenty Janocha a Kříže. Po utkání byl ale naštvaný. „Bylo to celé divné, hráči hráli divně. I Grímm byl naštvaný, protože kolem toho bylo dusno,“ prohlásil Káník. Vše měl shodit ze stolu Rogoz, po utkání mělo dojít mezi Káníkem, Rogozem a Grímmem k hádce.

10:27 – Káník popisuje detaily, jak se domlouvali na ovlivnění výsledku zápasu kvůli sázkám.

10:24 – Teď se Káník vyjadřuje k utkání Vyšehrad–Motorlet z února 2020. Podle obžaloby se snažil ovlivnit rozhodčího Grímma, aby odřídil utkání v souladu s podanými sázkami. Dva týdny před zápasem ho měl kontaktovat Roman Rogoz s tím, že má skupinu z Balkánu, která za tímto účelem duely ovlivňuje. Bylo zapotřebí, aby v první půli padly nejméně tři góly a celkem více než pět. Odměnou byla částka čtyři tisíce euro pro všechny.

Půlhodinu před utkáním však měl Rogoz sdělit, že se dohoda ruší. Podle dřívějších slov Káníka došlo k tomu, že duel zmanipulovali hráči. Utkání skončilo 8:3, po půli byl stav 2:1. Káník se doznal také na podílu na zpronevěře prostředků Plzeňského KFS.

10:14 – Slovo dostali obhájci, ptá se Berbrův advokát.

10:13 – Státní zástupce se ptá, proč i po zápase znovu do záležitosti vstupoval? „Grímmovi asi vyhrožovali. Dostával spoustu SMS. Neměl za kým jít,“ sdělil Káník. Státní zástupce pokračuje: „A proč jste šel za Rogozem?“ „On chtěl schůzku jako první,“ doplnil Káník. „Přiznávám, ovlivnil jem Grímma, aby nepoškodil Dobrovice. Naváděl jsem ho, aby nepodlehl tlaku Radotína," dodal také s tím, že Berbr chtěl, aby Grímm pískal podle pravidel.

10:08 – Soudce teď poukazuje na rozpor mezi výpovědí, kterou Káník dnes podal, a jeho předchozí. „Na mé otázky jste odpovídal, že o schůzce s Berbrem jste se dozvěděl zprostředkovaně od Grímma. Toho jste odkázal na Rogoze, dál jste se o to nezajímal. Ve vaší původní výpovědi ale bylo něco jiného,“ upozornil.

10:04 – Káník figuruje v ovlivnění zápasu Olympia Radotín–Dobrovice (4. května 2019, utkání 26. kola ČFL), kdy měl s Berbrem tlačit na Grímma, aby přijal nabídku od Rogoze na ovlivnění zápasu směrem ke ztrátě Radotína (konkurent Vyšehradu v boji o postup). Týden po zápase podle obžaloby Rogoz předal Grímmovi částku 20 tisíc Kč.

10:02 – Soudce teď na žádost státního zástupce čte část výpovědi, která se týká zápasu Radotín - Dobrovice. Berbr si opět dělá poznámky.

10:01 – Soudce se ptá: „Znáte někoho, komu se přezdívá formule?“ „Nevím, nepamatuji si,“ zdůraznil Káník. Formule měla být jedna z mnoha přezdívek pro Romana Berbra.

9:57 – Káník přiznal, že Rogozovi zajišťoval nějaké půjčky, maximálně ve výši 100 tisíc korun.

9:53 – Státní zástupce se ptá, jaký byl Berbrův vztah k rozhodčím. „Byl k lidem velmi odměřený, málokoho si k sobě připustil, a rozhodčí už vůbec ne. Tam to bylo hodně přísné. Když se něco rozhodčím nepovedlo, trochu jsem je litoval, dostali co proto,“ popisuje Káník. A vztah Rogoze k rozhodčím? „Byl žoviální, přátelský,“ odvětil Káník. Dále uvádí, že z obžalovaných se blíž zná ještě s Janochem a Křížem.

9:51 – A vztah Rogoze a Berbra? „Byli kamarádi,“ tvrdí Káník.

9:50 – Káník uvedl, že se s Berbrem rozešli ve zlém, měl vůči němu finanční závazek, ale už ho splatil. Soudce se ptá na vztahy mezi Berbrem a Grímmem. „Bylo to čistě pracovní.“

9:46 – Grímm se Káníkovi svěřil, že přijal nabídku na úplatek. Soudce se Káníka ptá: „Vás to nezajímalo, když za vámi přijde kamarád a řekne, že se ho snaží někdo uplácet?“ „Ne, mě to nezajímalo, neptal jsem se,“ dodal Káník s tím, že Grímmovi poradil, aby se na všem poradil s Rogozem. Kvůli úplatku ho pak nenapadlo kontaktoval policii.

9:41 – Soudce se teď ptá: „Jen tak mezi řečí. Říkal jste, že máte dluhy, jste v exekuci, a přitom chodíte na golf?“ Káník odpověděl, že ano. Soudce poukázal na to, že jde o poměrně drahou záležitost. „Lékař mi doporučil pohyb kvůli cukrovce. Golf je jeden ze sportů, kterému se věnuji,“ odvětil Káník.

9:40 – Soudce se ptá, proč Káníka tedy Grímm kontaktoval, když už tehdy Káník nebyl ve fotbalovém prostředí. „Byli jsme jako kamarádi. Bavili jsme se o různých věcech.“

9:34 – Soudce se teď ptá na zápas s Radotína s Dobrovicemi. „Moje úloha byla marginální,“ pokračuje Káník ve své výpovědi a vysvětluje.

9:33 – Káník hovořil také o zpronevěře na Plzeňském fotbalovém svazu. Přiznal svůj podíl, že ho Rogoz požádal, zda by mohl pro Berbra zařídil fakturu, které by se měla týkat pronájmu prostor či pořízení sportovního vybavení. „Angažoval jsem se," nepopírá.

9:32 – „Uznávám, udělal jsem chybu, že jsem ovlivnil zápas Vyšehradu s Motorletem,“ přiznal Káník. Soudce se začíná ptát na skutky, které jou obžalovanému kladeny za vinu.

9:30 – Uvedl, že s Berbrem poslední roky téměř nebyl v kontaktu. Je pro něho tedy záhadou, proč je obžalovaný z účasti na organizované žločinecké skupině. „Naopak s Tomášem Grímmem se známe dlouho, jsme dlouholetí kamarádi. Opravdu mi vždycky pomohl,“ doplnil. Stejně tak se více scházel s Romanem Rogozem, i s Grímmem chodili na golf.

9:25 – Protože se aktuálně na státním zastupitelství řeší jeho dohoda o vině a trestu, odkazuje svou výpověď na to, co řekl zatím policii v přípravném řízení. „Nesouhlasím s tím, že jsem byl členem organizované zločinecké skupiny,“ dodal Káník.

9:21 – Káník přiznal exekuce v desítkách tisíc Kč. Připomíná, že byl soudně trestán, ale ve vězení nebyl. Aktuálně je proti němu vedeno trestní řízení v Českých Budějovicích, kde bydlí.

9:16 – Začíná samotný výslech. Káník byl požádán, aby mluvil nahlas, jelikož v místnosti je velmi špatná akustika. Obžalovaný bude vypovídat a také mluvit o svých osobních poměrech.

Začátek čtvrtečního líčení, v soudní síni Michal Káník a Roman Berbr.Video : SPORT.CZ

9:10 – Začalo soudní líčení. Káník má vedle sebe na židli štos papírů. Jeho výpověď tedy zřejmě nebude tak krátká, jako včera Janochova.

8:59 – Čeká se na vpuštění do soudní síně, Káník se po svém příchodu pozdravil s Romanem Berbrem.

Michal Káník dorazil na svou výpověď k plzeňskému soudu, pozdravil se s Romanem Berbrem.Video : SPORT.CZ

8:50 – Dorazil také Michal Káník.

8:47 – Na místě je opět i Roman Berbr, i když dříve avizoval, že se dalších výpovědí účastnit nebude.

Foto: Sport.cz Romam Berbr dorazil do budovy plzeňskéh soudu i ve čtvrtek.

8:40 – V budově plzeňského soudu je zatím klid, čeká se na příchod hlavních aktérů čtvrtečního jednání včetně Michala Káníka, který by měl vypovídat.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, nevyjímaje pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezóně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

Soudce Vladimír Žák hodnotí průběh středečního jednání korupční kauzy, v níž figuruje i Roman Berbr.Video : SPORT.CZ

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce.

Podle obžaloby chtěl Berbr udržet své postavení ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze, jenž znal ve fotbalovém prostředí dost lidí. O nadstandardních vztazích svědčí i familiární označení „taťko" a „synku", která mezi sebou muži používali.

Co zaznělo ve výpovědi Romana BerbraVideo : Sport.cz

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudích vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.