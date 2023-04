ONLINE: Máte dluhy, ale přitom chodíte na golf? ptá se soudce. Kvůli cukrovce, říká Káník

9:50 – Káník uvedl, že se s Berbrem rozešli ve zlém, měl vůči němu finanční závazek, ale už ho splatil. Soudce se ptá na vztahy mezi Berbrem a Grímmem. „Bylo to čistě pracovní.“

9:46 – Grímm se Káníkovi svěřil, že přijal nabídku na úplatek. Soudce se Káníka ptá: „Vás to nezajímalo, když za vámi přijde kamarád a řekne, že se ho snaží někdo uplácet?“ „Ne, mě to nezajímalo, neptal jsem se,“ dodal Káník s tím, že Grímmovi poradil, aby se na všem poradil s Rogozem.

9:41 – Soudce se teď ptá: „Jen tak mezi řečí. Říkal jste, že máte dluhy, jste v exekuci, a přitom chodíte na golf?“ Káník odpověděl, že ano. Soudce poukázal na to, že jde o poměrně drahou záležitost. „Lékař mi doporučil pohyb kvůli cukrovce. Golf je jeden ze sportů, kterému se věnuji,“ odvětil Káník.

9:33 – Káník hovořil také o zpronevěře na Plzeňském fotbalovém svazu. Přiznal svůj podíl, že ho Rogoz požádal, zda by mohl pro Berbra zařídil fakturu, které by se měla týkat pronájmu prostor či pořízení sportovního vybavení. „Angažoval jsem se," nepopírá.

9:25 – Protože se aktuálně na státním zastupitelství řeší jeho dohoda o vině a trestu, odkazuje svou výpověď na to, co řekl zatím policii v přípravném řízení. „Nesouhlasím s tím, že jsem byl členem organizované zločinecké skupiny,“ dodal Káník.

8:59 – Čeká se na vpuštění do soudní síně, Káník se po svém příchodu pozdravil s Romanem Berbrem.

Romam Berbr dorazil do budovy plzeňskéh soudu i ve čtvrtek.

8:40 – V budově plzeňského soudu je zatím klid, čeká se na příchod hlavních aktérů čtvrtečního jednání včetně Michala Káníka, který by měl vypovídat.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezóně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

Co zaznělo ve výpovědi Romana BerbraVideo : Sport.cz

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.