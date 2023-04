Pátý den soudu: Berbr stoprocentní a opět na své židli. Rozdíl mezi obědem a úplatky

„Slyšel jsem od Romana Rogoze několikrát omluvy za špatné občerstvení na utkání, nijak jsem to nevnímal. Po utkání si mě Rogoz zavolal a strčil mi do kapsy finanční hotovost se slovy, že se omlouvá, že nás před utkáním nepozval na oběd, tak ať si na něj skočíme. Kolegům jsem dal dvakrát tisíc korun, jednomu pět a sám jsem si nechal zbytek," pravil Houdek ve své výpovědi. Později upřesnil, že si nechal také tisícovku, celkem tedy dostal osm tisíc korun.

„Nepovažoval jsem to za kompenzaci výkonu našeho utkání. Kdyby Roman Rogoz přišel s tím, že je to za výkon, nikdy bych si peníze nevzal. Nebral jsem to jako úplatek, protože jsem předtím nic nedostal. Celková částka je navíc vzhledem k našem paušálům opravdu nízká, brali jsme 25 a 15 tisíc," vysvětloval dál Houdek.

„Šel jsem na předzápasový mítink, kde se schází delegáti, rozhodčí, zástupci klubů nebo policie. Řešily se základní věci. Houdek mi po cestě do kabin řekl, že mě po zápase pozve na oběd, ale já jsem odmítl s tím, že pospíchám. Tak řekl, že mi něco přispěje," vyprávěl delegát duelu Kabyl. „Po utkání mi pan Houdek dal příspěvek na oběd, rozloučil jsem se a běžel do auta na parkovišti," doplnil o pár minut později s tím, že šlo o finance v řádu stokorun. Pokud by částka byla vyšší. Kabyl by se už detailněji zajímal, co to má být.