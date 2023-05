ONLINE: Fotbal nefunguje černobíle, pravil Berbr. Opřel se do sudího, který vypovídal

13:36 - Dnešní jednání je u konce, přerušuje se do 12. června. To by měl vypovídat i bývalý funkcionář Vyšehradu Roman Rogoz.

13:31 - „Kdo uvěří kazetě, kterou tady přehrál pan Grímm... Je na každém, jak to navnímal. Že se ta přehratá kazeta hodila policii, o tom žádná. Já ale nemohu přijmout variantu, že člověk, který má v procesu nejvyšší trestnost, má mít největší výhodu. Na konec řeknu jen tři slova - Pomáhej všem pánbůh," prohlásil na závěr Berbr na adresu Grímma.

13:30 - „Fotbal nefunguje jen černobíle. Otázkami chci, abyste to navnímali," uvedl mimo jiné Berbr směrem ke všem v soudní síni. "Co říkáte na čtyři naposledy odpískané situace pro Spartu?“ „Vnímám je jako subjektivně sporné situace,“ pokračoval Berbr.

13:27 - Berbr pokládá několik dotazů, státní zástupce i soudce mají s jejich zněním občas problém. Například se Grímma ptal, jestli byl dobrým sudím a zdali bylo dobrým krokem to, že pak vstoupil do Komise rozhodčích. Grímm na obě otázky odpověděl souhlasně.

13:18 - „Jestli je nějaký rozpor mezi přípravným řízením a dnešní výpovědí, tak upozorňuji, že uplynuly čtyři roky a nemusím si některé věci pamatovat tak dobře jako tehdy," uvádí Grímm. „Konkrétní pokyn, aby Vyšehrad vyhrál, nezazněl. Ale z toho, jak vše vyznělo, jsem to tak pochopil," dodal. Na řadě jsou otázky od Romana Berbra.

13:16 - Státní zástupce Scholle upozorňuje na nejasnosti mezi přípravným řízením a dnešní výpovědí ohledně informování Berbra o úplatcích ze strany Záp. Mezi Schollem a zástupcem Berbra Sýkorou došlo k lehké slovní přestřelce, situaci musel klidnit soudce Žák. Sýkora tvrdil, že Grímm odpověděl, a Scholle jen není spokojen s obsahem.

13:00 - „Říkalo se, že existují nějaké mocenské vlivy na určování a povyšování rozhodčích. Mezi sudími jsem nic takového nezaznamenal," odpovídá Grímm na otázky Žáka. „Nevzpomínám si, že bych Berbrovi kupoval nějaké dárky," dodává.

12:51 - Grímm se domnívá, že Berbr se snažil do chodu soutěží zasahovat nasazováním rozhodčích. „Nenapadá mě jiný způsob," odpovídá následně na další dotazy Žáka. „Berbr měl velice silný mandát. Vnímal jsem ho jako člověka, který pro fotbal hodně odpracoval, nehledě na obraz, který o něm vytvořila média. Přinesl hodně zajímavých zlepšení. Zachránil týmy před vyhynutím tím, že umožnil půjčovat si hráče," vypovídá.

12:45 - Grímm nyní po dotazu obhájce Romana Berbra popřel tvrzení, že faktury byly vystaveny jako protislužba za postup Vyšehradu do druhé nejvyšší soutěže.

12:41 - Poslední minuty věnuje Grímm čtení spisu komunikace. Většinu si vybavuje, aktuálně se řeší zápas Radotína s Dobrovicemi.

12:33 - Podle Grímma si osmdesát procent výdělku z faktur měl ponechat Berbr, Grímm přijal zmiňovaných 50 tisíc a zbytek si rozdělili Rogoz s Káníkem. Grímm přiznal, že se cítí vinen a neměl to vůbec dělat.

12:27 - „Reálně mi pak zůstalo 50 tisíc,“ přibližuje svůj výdělek Grímm. Dále detailně popsal celý proces, ale nebylo mu příliš dobře rozumět. O nákupu fotbalových míčů, což zmiňoval Berbr ve své výpovědi, prý nikdy neslyšel.

12:23 - „Seminář měl dle faktur probíhat v Rokycanech,“ potvrdil Grímm.

12:20 - Téma údajně ovlivněných zápasů se tím uzavřelo. „Teď k těm fakturám“ naznačil soudce Žák, co se bude projednávat nyní. Státní zástupce dříve popisoval případ z února a března 2020, kdy byly Grímmem na základě požadavků Berbra vystaveny fiktivní faktury na dodání sportovního zboží a zajištění semináře pro mládežnické trenéry ve výši 221 188 Kč, 205 276,50 Kč a 423 500 Kč.

12:19 - „Z částek, které jsem přijal, jsem nikdy žádný díl neposkytl Berbrovi,“ odpovídá Grímm na obecnější dotaz z úst zástupce Romana Berbra.

12:13 - Jsme zpět u utkání Bohemians B - Brozany (0:2). Podle obžaloby měl Svoboda, přezdívaný Chřestýš, kontaktovat v den duelu Grímma, aby on a další obvinění Janoch se Štychovou za peněžní částku 50 tisíc ovlivnili zápas ve prospěch Brozan. Grímm dle obžaloby souhlasil a nabídku zprostředkoval právě Janochovi a Štychové, kteří také nabídku přijali. Když byla ale Štychová u soudu, jakékoliv převzetí úplatku či ovlivnění duelu odmítla.

„V každém zápase dojde ke spoustě situací, které následně nedokáže rozsoudit ani video. Abych utkání ovlivnil cíleně, tak to ne, ale je možné, že k nějakému spornému momentu, kdy jsem rozhodl pro Brozany, došlo,“ přemítá Grímm.

12:11 - Pro úplnost přidáváme hodnocení duelu očima tehdejšího trenéra Motorletu Martina Poustky. „Osm gólů je velký příděl a minimálně polovina z nich padla po chybách našeho brankáře Kimii, který ještě před poločasem střídal zraněného kolegu," hodnotil zápas kouč Motorletu. „S tímto gólmanem jsme se následně rozloučili," dodal.

12:08 - Těsně před utkáním ale vstoupily do hry komplikace. Káník se měl údajně před jeho výkopem naštvat, že sázet nejde a následně podezíral Rogoze, že jej vynechal a domluvil se se samotnými hráči. „Byla nabídka, že bychom zápas mohli ovlivnit. O konkrétní podobě jsme se nebavili, k tomu mělo dojít těsně před začátkem utkání. To se ale nestalo,“ vzpomíná Grímm, jenž duel nakonec odřídil korektně. O tom, že údajný sázkař má být od Rogoze, se sudí dozvěděl jen od Káníka.

12:04 - Podle Grímma se Rogoz měl znát s člověkem, který sázku provedl. Jak ale komunikoval s Káníkem, bývalý sudí netuší, stejně tak to, kdo si měl vsadit.

12:01 - „Volal mi Rogoz, jestli mám volno a přijel bych odpískat přátelské utkání. Řeklj jsem mu, že volno mám,“ uvedl Grímm.

11:58 - Nyní se přesunujeme k přípravnému utkání mezi Vyšehradem a Motorletem ze 22. února 2020, které skončilo 8:3. Podle obžaloby se Káník snažil ovlivnit rozhodčího Grímma k tomu, aby zápas odřídil v souladu s podanými sázkami. Dva týdny před zápasem Grímma kontaktoval i Rogoz s tím, že duely takto ovlivňuje skupina z Balkánu. Bylo zapotřebí, aby v první půli padly nejméně tři góly a celkově více než pět. Odměnou měla být částka čtyři tisíce euro pro všechny. Mimochodem, první dějství skončilo 2:1, takže oba předpoklady byly splněny.

11:55 - Grímm uvedl, že již před výkopem mu bylo jasné, že duel skončí debaklem. „Litoměřicím chyběli hráči, kteří se řadí mezi největší opory,“ připomněl. Poté ale dodal, že se strany sudích nebyl zápas nijak ovlivněn.

11:52 - „Peníze jsem dostal od Janocha, který mi předal informaci, že je má od Michala Káníka. Nemám ale žádnou představu, jaká částka byla smluvena mezi nimi,“ líčí Grímm.

11:46 - Jednání postupuje k utkání 31. kola ČFL z 8. června 2019 mezi Vyšehradem a FK Litoměřicko, které skončilo drtivým vítězstvím domácích 7:1. Obžaloba má za to, že Rogoz prostřednictvím Káníka předal sudímu Janochovi přesně nezjištěnou částku. Z té poté Janoch, jenž zápas řídil společně s Grímmem a současným ligovým sudím Ladislavem Sziskzayem, dal 10 tisíc Kč Grímmovi. Rogoz prý nabídl úplatek i litoměřickému funkcionáři Martinu Pýchovi, aby zajistil, že v základní sestavě hostů nastoupí hráči, kteří obvykle spíše plnili roli náhradníků. Pýcha nabídku přijal, k čemuž ho přesvědčoval i Berbr.

11:45 - Rogoz dle Grímma jen předpokládal, že si peníze rozdělí všichni sudí a delegát. „Peníze jsou pro rozhodčí, musíme vyhrát," snaží se pátrat v paměti Grímm, co mu tehdy Rogoz řekl. Po téměř čtyřech letech je ale logické, že si nemusí vybavit každé slovo.

11:41 - Roman Berbr si v tuto chvíli něco šeptá se svým obhájcem, pochopitelně ale není možné zjistit, o co konkrétně jde. Často poposedává, mění pozice na židli nebo se prohrabuje ve vlasech.

11:39 - „Nevím, jestli bylo možné rozhodčí přímo vetovat, ale kluby rozhodně volaly, že například nějakého sudího nechtěly. Třeba z důvodů, že se mu některé předchozí utkání nepovedlo,“ vysvětluje Grímm vliv klubů delegování arbitrů.

11:36 - Grímm dále po dotazu od státního zástupce přiznal, že duel mezi Vyšehradem a Ústí nad Orlicí nebyl nahráván na video, což v jiných případech bývá v ČFL standardem.

11:33 - Berbr měl údajně Grímmovi říct, že nesmí akceptovat dřívější nabídku Záp (mělo jít o 200 000 Kč), které bojovaly s Vyšehradem o postup a potřebovaly tedy jeho prohru. Druhý jmenovaný vnímal komunikaci tak, že Vyšehrad nesměl proti Ústí prohrát. Pokud by prý nabídku Vyšehradu nepřijal, znamenalo by to, že vyhověl té od Záp.

11:27 - Mezi předáním peněz rozhodčímu a samotným utkáním uběhly přesně dva týdny. Grímm a Rogoz se pak potkali v den zápasu. „Rogoz byl hodně nervózní," vypovídá Grímm.

11:25 - „Jak může delegát ovlivnit výsledek utkání?" zeptal se Žák. „Nemůže," odvětil Grímm. V soudní síni pak zavládlo přibližně půlminutové ticho.

11:20 - Grímm měl v daném zápase obdržet 30 tisíc korun výměnou za to, aby Vyšehradu dopomohl k vítězství a třem bodům v boji o postup do druhé nejvyšší soutěže. Informaci sdělil i kolegům a delegátovi, peníze jim předal po utkání.

11:14 - Řešit se teď bude utkání 29. kola ČFL z 25. května 2019 mezi Vyšehradem a Ústí nad Orlicí, v němž pražský celek zvítězil 2:0.

11:12 - Pauza, která trvala přiblině dvacet minut, je již u konce.

10:51 - Následuje krátká přestávka, po níž bude soudní jednání pokračovat.

10:50 - „Berbr měl v českém fotbale největší moc. Dokázal komunikovat se zástupci týmů z okresů, krajů, ČFL až po ligové celky. Bavili se o fotbale, jejich problémech, které se pak snažil řešit. Objížděl valné hromady, neustále s kluby komunikoval,“ odpověděl Grímm na další z dotazů soudce Žáka.

10:42 - Grímm mluví o delegaci rozhodčích, která se z původního měsíce později přeměnila na 10 dní, jelikož při delším intervalu často docházelo ke změnám. Dále popisuje, že schůzky s funkcionáři klubů byly poměrně běžnou praktikou před každým utkáním.

10:36 - „S pány Janochem a Křížem jsem byl delegován častěji. Znali jsme se dlouho a je lepší, když spolu jezdí sudí, kteří ví, jak na sebe reagovat. V opačném případě by to mohlo mít vlit na kvalitu výkonu," sdělil nyní Grímm.

10:34 - „Berbra jsme vnímali jako nadřízeného rozhodčích, byl to vztah mezi nadřízeným a podřízenými,“ potvrdil Grímm.

10:31 - „O Káníkovi Berbr nemluvil příliš často, ale o Rogozovi ano. Hovořil o něm na seminářích i mimo ně, vnímal jsem to tak, abych nebyl proti němu," odpovídá teď Grímm na dotazy státního zástupce Scholleho.

10:26 - Grímm přiznal, že bylo chybou nehlásit pokusy o úplatky policii.

10:24 - Grímm nyní odpovídá na dotazy soudce Žáka. „Po utkání byla povinnost volat Berbrovi. Myslím, že tak během posledních deseti let určitě.“

10:20 - „Coby rozhodčí jsem jako přímého nadřízeného vnímal Romana Berbra. Byl to nejmocnější muž FAČR, rozhodoval, kdo bude v Komisi rozhodčích a dále lobboval, což vím z doslechu ve fotbalovém prostředí,“ uvádí Grímm. Ten měl v utkání Vyšehradu proti Ústí nad Orlicí údajně od Rogoze dostat 30 tisíc Kč k tomu, aby dopomohl Vyšehradu k vítězství. K přijetí úplatku jej měl přesvědčovat Káník.

10:14 - Bývalý sudí popisoval i okolnosti dalšího údajně ovlivněného utkání Radotína s Dobrovicemi, které také řídil. „Mnou zmíněný Svoboda je obžalovaný Martin Svoboda,“ připomněl nejdříve. Na zápas byl Grímm nominován řádně, Berbr mu prý říkal, že by bylo dobré, aby si nikdo nestěžoval. „Jelikož Berbr se znal s Rogozem, vnímal jsem to tak, že by bylo lepší, aby vyhrály Dobrovice,“ přemítá Grímm. Poté dodal, že žádné konkrétní zadání od nikoho nedostal. Pro připomenutí se hodí zmínit, že Radotín skončil v ročníku 2018/2019 ČFL čtvrtý, sedm bodů za vítězným Vyšehradem, okolo něhož se celá kauza točí.

10:11 - Grímm následně hovořil o utkání Bohemians B proti Brozanům. Před zápasem ho pozdravil vedoucí hostujícího celku Jan Kudlička a zeptal se, zdali ho kontaktoval Martin Svoboda. Svoboda mu následně skrze sociální sítě poslal obrázek padesátky, což Grímm chápal jako nabídku úplatku v hodnotě 50 tisíc Kč, pokud vyhrají Brozany. Vše ukázal asistentům i delegátovi, duel skončil vítězstvím Brozan 2:0. Samotný duel Grímm dle svých slov obvinil nepatrně, ve prospěch Brozan rozhodl v pár sporných momentech.

10:03 - Grímmova výpověď pokračuje. „Co se týče fotbalu, Rogoz chtěl dostat Vyšehrad do druhé ligy a v tom mu dle mého názoru pomáhal Káník,“ pravil bývalý sudí. Dále popisuje, že Rogoz si zřejmě vybudoval s Berbrem vztah, jehož využíval mimo jiné k ovlivňování nominace rozhodčích na jednotlivá utkání.

9:58 - Berbr mezitím v poklidu sedí, pozorně poslouchá a má nohu přes nohu. Papíry, popsané poznámkami, v tuto chvíli odložil.

9:55 - „Pár dnů před utkáním Radotína s Dobrovicemi jsem se sešel s panem Svobodou, po schůzce jsem byl kontaktován Rogozem. Ptal se, jaká je situace, jestli byla snaha o ovlivnění. Odpověděl jsem, že ne. Bylo mi řečeno, že mi může nabídnout dvojnásobek. Mluvil jsem s i Berbrem a řekl mu, že je na mě vyvíjen tlak. Berbr mi odvětil, že nechce, aby byl nějaký exces." Berbr dle Grímma byl nejmocnějším mužem českého fotbalu. Rozhodčí se cítili mu být podřízení a nikdo u nich by ho nechtěl mít za nepřítele. Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl na vrcholu. V případě neuposlechnutí požadavku by hrozil trest v neoficiální rovině, který by daného sudího nenávratně poškodil.

9:50 - Grímm připouští, že byl terčem pokusu o úplatky. Zdůraznil pak, že ve FAČR neexistoval žádný manuál, který by určil, jak se v podobných případech chovat. „Dostal bych se k sezoně 2018/19," pokračuje Grímm. Právě tehdy mělo docházet k ovlivňování utkání a Slavoj Vyšehrad postoupil do druhé nejvyšší soutěže.

9:47 - Grímmovi vadí existence online přenosů přímo ze soudu, které se pokusil zakázat. Soudce Žák mu oponuje, jelikož prý není možné zakázat ani zvukové záznamy, natož pak psaný online přenos.

9:44 - „Romana Berbra znám od sedmnácti let. Působil tehdy jako předseda Komise rozhodčích, poté jako předseda krajského svazu. Do bližšího kontaktu jsme se dostali možná tak čtyřikrát za rok, kdy jsme zašli na večeři,“ začíná svoji výpověď Grímm. Dále pokračuje a popisuje vztahy s bývalým funkcionářem Vyšehradu Romanem Rogozem či bývalým fotbalistou a funkcionářem Michalem Káníkem.

Foto: Sport.cz Bývalý rozhodčí Tomáš Grímm vypovídá u soudu ohledně ovlivňování utkání, na kterém měl mít coby sudí významný podíl.

9:39 - Výslech Martina Svobody je u konce. Do soudní sítě již vstoupil bývalý arbitr Tomáš Grímm. Avizoval, že na osobní dotazy odpovídat neplánuje, ale v obecné rovině se vyjádří.

9:35 - „Čeho se týkala konverzace?“ ptá se státní zástupce Scholle. „Vůbec netuším,“ odvětil Svoboda. Zástupce Romana Berbra se jej poté zeptal na existenci zločinecké skupiny, která měla prostřednictvím úplatků a styků s rozhodčími ovlivňovat utkání. „Nevím o ní,“ pravil Svoboda.

9:31 - „Grímma znám cca 20 let. Když jsem funkcionařil, dělal rozhodčího. Také od roku 2012 jsem s ním přišel do styku jako divák, pak možná na nějaké oslavě či svatbě, ale jiné osobní schůzky neproběhly," vypráví Svoboda. Ten poté odpovídal na dotazy státního zástupce a přiznal, že ve fotbalovém světě měl přezdívku „Chřestýš". Státní zástupce si následně vyžádal ze spisu komunikaci, která mezi Svobodou a Grímmem probíhala na sociálních sítích.

9:23 - V obžalobě stojí, že obviněný Svoboda, přezdívaný Chřestýš, kontaktoval v den duelu Bohemians B s Brozany hlavního rozhodčího Grímma, aby on a další obvinění sudí Janoch a Štychová za peněžní částku 50 tisíc ovlivnili zápas ve prospěch Brozan. Grímm souhlasil a nabídku zprostředkoval právě Janochovi a Štychové, kteří také nabídku přijali. Svoboda podle obžaloby nakonec prostřednictvím Miroslava Kudličky předal Grímmovi 40 tisíc, který část peněz předal Janochovi a Štychové. Oba údajně peníze přijali. Štychová ve středu při výpovědi veškerou vinu odmítla. „Myslím, že v zápase nic zvláštního nebylo," upozorňuje Svoboda.

9:19 - Svoboda nyní odpovídá na dotazy soudce Žáka. Připomíná, že měl platnou smlouvu v Satalicích, Čáslavi a Táborsku. Teď uvádí, proč byl na utkání Bohemians B s Brozany. „Fotbal mě baví, šel jsem tam sám. Nevzpomínám si, zdali jsem potkal někoho známého, ale jelikož působím ve fotbale, nevylučuji to. Nic konkrétního," uvedl Svoboda. Dále přiznává, že sudího Grímma, jenž utkání řídil, znal z dřívějška z fotbalového prostředí. Právě rozhodčí Tomáš Grímm je další z důležitých postav celé kauzy a bude také vypovídat dnes. Je obviněn z ovlivnění průběhu minimálně tří utkání České fotbalové ligy, narozdíl od ostatních se ale cítí být vinen a už dříve předložil Dohodu o vině a trestu.

9:14 - „Absolutně odmítám jakoukoliv vinu,“ pravil hned na úvod své výpovědi Svoboda. Další část jeho několikasekundového monologu bohužel kvůli nedobré akustice v soudní síni nebyla příliš dobře slyšet.

Foto: Sport.cz Martin „Chřestýš“ Svoboda právě vypovídá v soudní síni. Jakoukoliv vinu kategoricky odmítá.

9:09 - Jako první jde na řadu Martin Svoboda, ve fotbalovém prostředí známý pod přezdívkou „Chřestýš“. Dále platí, že bude vypovídat, jeho odpovědi na otázky ohledně velmi špatně slyšet. Svoboda v kauze figuruje hlavně jako zákulisní hráč, za podplácení mu byl navržen podmíněný trest na pět měsíců, odložený na zkušební dobu v trvání dvou let a peněžitý trest v hodnotě 170 tisíc korun.

Foto: Sport.cz Roman Berbr nechyběl u soudu ani 18. května.

9:01 - Všichni přítomní již čekají na zahájení jednacího dne, na místě už je také státní zástupce Jan Scholle.

8:49 - Stejně jako v předchozích dnech dorazil i Roman Berbr a tradičně nešetřil úsměvy.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, a to včetně pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce.

Podle obžaloby chtěl Berbr udržet své postavení ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze, jenž znal ve fotbalovém prostředí dost lidí. O nadstandardních vztazích svědčí i familiární označení „taťko" a „synku", která mezi sebou muži používali.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudí vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Začíná druhý týden soudu s Romanem Berbrem a dalšími obžalovanýmiVideo : SPORT.CZ

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.