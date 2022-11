GLOSA: Bledá si v UFC sáhla na dno sil, prohra ale není ostuda

Dvacetiletá česká bojovnice Tereza Bledá má za sebou hodně krutou premiéru v nejslavnější bojové organizaci UFC a po šesti výhrách v řadě přišla o neporazitelnost. Vstup do zápasnické „Ligy mistrů“ a boj se skvěle připravenou Brazilkou Natalií Silvaovou přinesl diametrálně odlišný boj, než na jaký byla rodačka z Mariánských Lázní do té doby zvyklá. Co stojí za neúspěchem?