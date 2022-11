MS V KATARU ONLINE: Srbové prohospodařili senzační obrat. Portugalsko a Brazílie mohou slavit postup

Fotbalisté Portugalska si na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay (zápas začíná ve 20h), s předstihem projdou ze skupiny H do play off. Ve skupině G se Brazílie bez zraněné ofenzivní hvězdy Neymara utká se Švýcarskem (17h) v souboji dvou vítězných týmů z úvodního kola. Jeden z těchto dvou celků si v případě triumfu zajistí postup do osmifinále, oběma totiž nahrála remíza z úvodního pondělního duelu mezi Srbskem a Kamerunem 3:3. Od 14 hodin hrají Korea s Ghanou. Oba týmy nutně potřebují zvítězit. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích s audiokomentářem na Sport.cz.

S Karlem Poborským o pondělním programu MS v pořadu PŘÍMÁK EXTRAVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie +5 Portugalci ve čtvrtek v úvodním duelu potvrdili roli favorita, na výhru 3:2 nad Ghanou se ale nadřeli. Skóre po bezbrankovém poločase otevřel z penalty kapitán Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii gólově prosadil na pěti různých světových šampionátech. Uruguay na úvod remizovala s Koreou bez gólů poté, co jí dvakrát zkazila radost branková konstrukce. Brazílie vstoupila do turnaje čtvrteční výhrou 2:0 nad Srbskem. Kvůli poraněným vazům v kotníku ale přišla minimálně do konce skupinové fáze o kanonýra Neymara. Švýcaři načali šampionát vítězstvím 1:0 nad Kamerunem. Zranění Neymara Brazilce zasáhne, ofenzivní síla je ale dál extrémní. Příspěvek z pořadu Přímák EXTRA.Video : Sport.cz Srbové prohospodařili šanci, jak se výrazněji přiblížit postupu. Po obratu, který nastartovali dvěma góly v nastavení první půle Strahinja Pavlovič a Sergej Milinkovič-Savič, zvyšoval už na 3:1 Aleksandar Mitrovič. Jenže Balkánci doplatili na zaváhání v obraně, které potrestal parádním lobem střídající Vincent Aboubakar a Eric Choupo-Moting záhy vyrovnal. Oba celky si před posledními zápasy ve skupině ještě udržely naději na osmifinále. Brazílie i Švývarsko si mohou v případě výhry ve vzájemném zápase zajistit postup. Mistrovství světa ve fotbale: Kamerun - Srbsko 3:3 Branka: 29. Castelletto, 64. Aboubakar, 66. Choupo-Moting- 45.+1. Pavlovič, 45.+3. Milinkovič-Savič, 53. Mitrovič Korea - Ghana 0:0 v 1. poločase 17:00 Brazílie - Švýcarsko 20:00 Portugalsko - Uruguay MS ve fotbale MS fotbal 2022 v Kataru: Kompletní program a výsledky zápasů