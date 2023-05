ONLINE: Berbr je samý úsměv. Zástupce Vyšehradu odmítá vinu

9:39 - Řeč došla na tehdejšího sporotvního manažera klubu Romana Rogoze, jednoho z hlavních obžalovaných. „Angažoval se proto, že měl zkušenosti a manažerské kontakty, které jsou důležité pro složení týmu. Ze zpětného pohledu, když jsme hodnotili činnost pana Rogoze, tak kladně, ať už ve třetí lize, tak pak i ve druhé. Rogoz svou manažerskou činností ušetřil klubu miliony korun, doslova a do písmene,“ zní v souední síni.

9:36 - „Porady se děly vždycky. Uvědomme si, že Vyšehrad nebyl žádným outsiderem. Dříve i později hrál ligový fotbal. Proto se děly pravidelné porady. Nebyly o tom, jestli se bude přehazovat či ovlivňovat rozhodčí, nebo o podobných věcech. Ale byly ryze praktického charakteru, zajišťovala se doprava a tak dále," zní od zástupců Vyšehradu. Soudce pak přinesl zápis z porady 15. 2. 2019, který chce založit do spisu.

9:27 - „Já jsem si vše připravil písemně a pokusím se být maximálně stručný. Odmítáme trestní zodpovědnost za všechny skutky, které jsou nám kladeny za vinu. Stanovisko se nemění. V obžalobě jsme nenašli, že by se naše právnická osoba na jakýchkoliv skutcích, které jsou tam uvedeny, podílela. Proto vinu nadále odmítáme. Máme výpovědi pana Rogoze z přípravného řízení, nenacházíme v nich žádné skutky, které jsou mu kladeny za vinu," praví dál zástupce klubu.

9:23 - „Společnost nemá žádný majetek, který by měl nějakou hodnotu,“ pokračuje zástupce- Berbr sleduje novináře a usmívá se na ně.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, a to včetně pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.