Čtvrtý den soudu s Berbrem a spol.: Ne, nevím, netuším a nepamatuji si

„Uznávám, udělal jsem chybu, že jsem ovlivnil zápas Vyšehradu s Motorletem," přiznal Káník. Připustil, že za zařízení určitého výsledku a počtu gólů měl spolu s rozhodčím Tomášem Grímmem a jeho asistenty dostali všichni 4 tisíce eur. Před zápasem ho kvůli tomu údajně kontaktoval tehdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz. Káník s ovlivněním duelu kvůli sázkám souhlasil, protože už s tím měl zkušenosti. Kdo sázel a kolik, to ale prý neví.

V úvodu Káník popisoval vztahy s Berbrem, Grímmem nebo Rogozem. S posledními dvěma jmenovanými je prý v kontaktu stále. „Jen tak mezi řečí. Říkal jste, že máte dluhy, jste v exekuci, a přitom chodíte na golf?" ptal se soudce Vladimír Žák. Káník odpověděl, že ano. Soudce poukázal na to, že jde o poměrně drahou záležitost. „Lékař mi doporučil pohyb kvůli cukrovce. Golf je jeden ze sportů, kterému se věnuji," odvětil obžalovaný.

Káník přiznal svůj podíl, že ho Rogoz požádal, zda by mohl pro Berbra zařídit fakturu, která by se měla týkat pronájmu prostor či pořízení sportovního vybavení. „Angažoval jsem se," nepopírá. „To, co se stalo, mě mrzí. Chci peníze vrátit. Chci spolupracovat s vyšetřovateli," zacitoval následně soudce Žák z výpovědi v přípravném řízení.