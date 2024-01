MADE IN ENGLAND: Nešťastná situace. Rozumím West Hamu i Coufalovi. O Součka může mít zájem velký klub

West Ham prodloužil smlouvu s oběma českými fotbalisty. Zatímco záložník Tomáš Souček s radostí přivítal nový kontrakt do června 2027, uplatněná opce do června 2025 ze strany Kladivářů délkou ani podmínkami nenadchla obránce Vladimíra Coufala. Je to i hlavním tématem pravidelného komentáře bývalého reprezentanta Daniela Pudila pro Sport.cz. Zabývá se i zápasem Liverpoolu s Newcastlem (4:2) a bídným obdobím Arsenalu.