ONLINE: Berbr rozhodčí neovlivňoval, zdůraznil zmocněnec Vyšehradu

11:20 - Výpověď zmocněnce Vyšehradu Jana Röslera trvala dvě hodiny. Následuje pauza do 13:00, kdy bude vypovídat Petr Tarkovský.

11:12 - „Jak byly formálně upraveny možnosti klubu vetovat rozhodčí?,“ dotazoval se soudce Berbra. "Já bych se vyjádřil ke třem věcem. Martinec byl sekretář Vyšehradu a byl pro nás nejčastějším stykem pro FAČR. Zastupoval všechny týmy Vyšehradu. Byl to pro nás administrátorem, který s námi jednal o všech týmech. Pak bych se vyjádřil k Romanu Rogozovi. Vnímal jsem ho jako sportovního ředitele. Mně ho představil Klíma. Není možné z pozice FAČR kontrolovat každou smlouvu. Co se týká formálních změn rozhodčích, jednoznačně to vždycky bylo na aktivu klubu. Kterýkoliv klub mohl požádat o změnu.“

11:05 - Berbrův obhájce se ptá na vztah klubu s jeho klientem. „Mediální pověst, která ho provázela, je jiná, než jak to bylo uvnitř fotbalového hnutí. To, co bylo napsáno, bych v mnoha případech považoval za nespravedlivé. My jsme nic nezákonného nezaznamenali." Zmocněnec také odmítl, že Berbr ovlivňoval rozhodčí. Neví ani o žádné organizované zločinecké skupině, o níž mluví obžaloba. „Nepovažuji to za reálné. Nevím o tom, že existovala nějaká taková skupina," vypověděl.

10:52 - Dotazy se teď týkají etického kodexu FAČR, který zmocněnec pomáhal tvořit. „Nechtěli jsme, aby hráči brali drogy a sázeli na zápasy. Proto jsem tam dal zákaz, že si nesmí sázet na žádné soutěže." A doplňuje slavný bonmot z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: „Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, jinak se z toho zblázníš." „Všichni lidé ve fotbale vědí, co nesmí dělat," uvedl. Podle zmocněnce byl klub během disciplinárního řízení zničen a popraven. Na řadu přišly otázky přísedících.

10:39 - Soudce se dále dotazuje, jestli měl Roman Rogoz právo jednat jménem Vyšehradu například s FAČR? Dostalo se mu jasné odpovědi: „To rozhodně ne, ani ve vztahu k jiné asociaci." Roman Berbr si na svém místě dělá poznámky. Právě prohodil pár slov se svým obhájcem, po celou dobu pečlivě poslouchá.

10:30 - „Existovala s nějakým klubem bližší spolupráce?," ptá se soudce Žák. Zmocněnec se na chvíli odmlčel a pak řekl: „Neumím na to v tuto chvíli odpovědět." Žáka dále zajímají vztahy Vyšehradu s Miroslavem Peltou. „Vůbec nic nevím," zdůraznil zmocněnec.

10:22 - Soudce se dále dotazuje na maséra Davida Bejdáka a chce vědět, kdy a proč odešel. „Byly s ním potíže, měl dlužit peníze hráčům, lidem z Vyšehradu. Byly potíže s jeho chováním vůči ostatním. Pak nakonec odešel po dohodě s panem Klímou."

10:15 - Jaký měl Martinec vztah k Rogozovi? „Pouze registroval profesionální smlouvy o hostování hráčů, na pokyn pana Klímy. Pokud bylo potřeba něco poslat do oficinální informačního systému, udělal to. Neuvědomuji si, že by byl ve styku s hráči, že by chodil do šatny. Vždycky jsem ho viděl jenom na hlavní tribuně nebo psal zápis. Jeho funkce byla pouze administrativní, jednoznačně.“

10:12 - Soudce se ptá na další osoby v FC Slavoj Vyšehrad, například na sekretáře Olega Martince

10:08 - Zástupce na závěr své řeči upozorňuje, že klub by byl vlastně potrestán dvakrát.

10:04 - Zástupce klubu se dále vyjadřuje k disciplinárnímu řízení a verdiktu Etické komise FAČR, tedy přeřazení z ČFL do Pražského přeboru. Klub se údajně možnost v disciplinárním řízení účinně hájit. Poukázal také na to, že výsledek byl zveřejněn 22. prosince. Tedy v době, kdy končí pracovní doba a dětem začínají vánoční prázdniny. „Trest je drakonický. Znamenalo to zničení A týmu i obrovsky závažné poškození klubu," opakuje. Doplnil, že odvolání podali na Štědrý den. „Je zničená dvacetiletá práce prezidenta klubu Jaroslava Klímy. Ve Vyšehradu zůstali jenom věrní. Naštěstí dětí je tam dost, takže budoucnost je zajištěná."

10:03 - Teď je řeč o přátelském utkání Vyšehrad–Motorlet (22.2.2020, výsledek 8:3) „Ovlivnění výsledků bylo mimo zájem a rozlišovací schopnosti klubu. Je to absurdní situace. Přátelské utkání slouží k tomu, aby si trenéři vyzkoušeli hráče. Neumím si vůbec představit, jakou by měl klub motivaci si na tohle utkání vsadit."

9:50 - Řady obhájců ostatních obžalovaných oproti prvnímu jednacímu týdnu v polovině května značně prořídly.

9:39 - Řeč došla na tehdejšího sporotvního manažera klubu Romana Rogoze, jednoho z hlavních obžalovaných. „Angažoval se proto, že měl zkušenosti a manažerské kontakty, které jsou důležité pro složení týmu. Ze zpětného pohledu, když jsme hodnotili činnost pana Rogoze, tak kladně, ať už ve třetí lize, tak pak i ve druhé. Rogoz svou manažerskou činností ušetřil klubu miliony korun, doslova a do písmene,“ zní v souední síni.

9:36 - „Porady se děly vždycky. Uvědomme si, že Vyšehrad nebyl žádným outsiderem. Dříve i později hrál ligový fotbal. Proto se děly pravidelné porady. Nebyly o tom, jestli se bude přehazovat či ovlivňovat rozhodčí, ani o podobných věcech. Ale byly ryze praktického charakteru, zajišťovala se doprava a tak dále," zní od zástupců Vyšehradu. Soudce pak přinesl zápis z porady 15. 2. 2019, který chce založit do spisu.

9:32 - Připomínáme, že Vyšehrad je jedinou obžalovanou právnickou osobou v celé kauze, navržený trest je 900 tisíc korun podmíněně.

9:27 - „Já jsem si vše připravil písemně a pokusím se být maximálně stručný. Odmítáme trestní zodpovědnost za všechny skutky, které jsou nám kladeny za vinu. Stanovisko se nemění. V obžalobě jsme nenašli, že by se naše právnická osoba na jakýchkoliv skutcích, které jsou tam uvedeny, podílela. Proto vinu nadále odmítáme. Máme výpovědi pana Rogoze z přípravného řízení, nenacházíme v nich žádné skutky, které jsou mu kladeny za vinu," praví dál zástupce klubu.

9:23 - „Společnost nemá žádný majetek, který by měl nějakou hodnotu,“ pokračuje zástupce- Berbr sleduje novináře a usmívá se na ně.

9:16 - „Nechci odpovídat na otázky státního zástupce a zmocněnců poškozených,“ uvedl zástupce Vyšehradu. Soudce se ptá na majetkové věci klubu.

9:13 - Soudce Vladimír Žák připomíná organizační změny: „Na zítra ráno předsuneme výslech Jany Štychové, vyjádření bude údajně velmi krátké. Na úterý odpoledne byl plánovaný výslech Romana Rogoze, teď jsem dostal formální žádost o odklad ze zdravotních důvodů. Termín se přesouvá na 12. června dopoledne. Obžalovaný Pýcha se také omluvil ze zdravotních důvodů, takže s obhájkyní jsme se domluvili, že na pondělí 12. června odpoledne. “

9:05 - Jednací den začíná, jako první jde na řadu zástupce Slavoje Vyšehrad.

8:45 - Roman Berbr ani další jednací týden nazahálí a opět dorazil. Nechyběl mu úsměv na tváři.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, a to včetně pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce..

Podle obžaloby chtěl Berbr udržet své postavení ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze, jenž znal ve fotbalovém prostředí dost lidí. O nadstandardních vztazích svědčí i familiární označení „taťko" a „synku", která mezi sebou muži používali.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudí vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.