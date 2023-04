ONLINE: Peníze od Rogoze byly na oběd, říká bývalý sudí. Berbr si u soudu dělá poznámky

10:09 - „Roman Rogoz byl v kabině před utkáním asi tři čtvrtě hodiny. Komunikace byla naprosto nezajímavá, fotbalový kolorit. Standardní komunikace, měli jsme kafe," upřesňuje ještě Houdek na dotaz jednoho z obhájců.

10:07 - „(Rogoz) Nebyl jediný funkcionář, který mě kontaktoval před zápasem. I jiní mi psali, zda nechci zajít na oběd. Komunikace směrem k nám fungovala pořád, chodili i hráči, ať nedáváme karty," praví Houdek.

10:03 - Žák teď griluje Houdka na základě komunikace s Rogozem. „Šetři karty, psal pan Rogoz. Vy pak odpovídáte zdviženým palcem a smajlíkem," cituje Žák. „Netuším, běžná komunikace," opakuje Houdek. „Vy jste spolu chodili hrát karty? To bych ještě pochopil," pokračuje soudce. „Ne," odpovídá jasně obžalovaný. V další komunikaci Houdek odpovídal opět palcem, čtverečkem a pistolí.

10:00 - Houdek dále zmiňuje mediální masáž po úniku ze spisů, prý šlo často o špatné zasazení do kontextu.

9:58 - Houdek si u Žáka četl ve spise komunikaci ze sociálních sítí ze srpna a září 2019. Roman Rogoz podle Scholleho děkoval. „Nevím za co. Nebylo to pro mě nic významného, občas posílal smajlíky," vysvětluje Houdek. Scholle zmiňuje, že Rogoz poslal emotikon a Houdek odepsal 'ok'. „Opravdu netuším, co tím chtěl říct," opakuje bývalý sudí.

9:53 - „S Romanem Rogozem jsem komunikoval jen ohledně zápasů, jinak vůbec," říká Houdek. „Nescházeli jsme se dny předem," odpovídá dál na dotazy státního zástupce Jana Scholleho.

9:50 - „Změny po zveřejnění delegací se rozhodně odehrávaly. Ale tohle není otázka na mě, netuším, z jakých důvodů," popisuje Houdek. Berbr již dříve uvedl, že změny sudích pár dnů před utkáním byly, jsou a budou součástí fotbalového prostředí.

9:49 - Přišla řeč na kontakty s Romanem Berbrem. Sám Berbr na chvíli přestal s poznámkami a hlavu si opřel do levé dlaně.

9:47 - Jak probíhala poločasová přestávka? „Vím, co bylo ve spise, protože jsem s tím byl konfrontován tři roky poté. Roman Rogoz dorazil do šatny, okomentoval sporné situace, my mu řekli svůj názor a zase odešel," tvrdí Houdek.

9:46 - „Michala Káníka bych poznal asi podle fotografií, byli jsme spolu v kontaktu asi jednou. Jestli byl na zápase, nevím," dodává Houdek.

9:45 - „Nevidím rozdíl, když mě někdo pozve na oběd jako společenskou akci, a když mi předá hotovost," odpovídá dál Houdek na dotazy Žáka.

9:44 - „Nikdy jindy se mi nestalo, že by mi někdo předal finanční hotovost. Na oběd jsem nešel, jel jsem domů," pokračuje bývalý sudí.

9:42 - „Nebyla to obálka, jen hotovost. Celkem osm tisíc," upřesňuje teď Houdek k penězům, které dostal od Rogoze dle svých slov na oběd pro všechny.

9:40 - „Za mě byly během utkání standardní emoce, nenašel jsem něco, co by vybočovalo," popisuje Houdek.

9:33 - Houdek opakuje, že setkání s funkcionáři klubů před utkáním byla před změnami regulí běžná věc. Žák se ptá, jak to funguje na mezinárodní scéně. Houdek odvětil, že setkání je s oběma kluby. „Jestli tohle není právě ten klíč, že vy jste se sešel jen s jedním," dodává Žák.

9:31 - „V té době jsme si s Romanem Rogozem tykali, znal jsme ho deset dvanáct let, z 99 procent z fotbalových utkání. Často používal narážky typu 'musíme vyhrát'. Ale to je pro mě součást nějaké společenské komunikace," popisuje Houdek.

9:30 - „Jak jste se dozvěděl o delegaci?" ptá se Žák. „Standardně z webu fotbalové asociace, a to včetně asistentů i delegáta," odpovídá Houdek.

9:28 - „Na základě těchto informací se cítím nevinen," říká Houdek.

9:27 - „Netuším, jestli kolegové věděli, že peníze jsou od Romana Rogoze. Ode mě takovou informaci nedostali. Byla praxe, že oběd či večeři zajišťoval hlavní rozhodčí a také platil," pokračuje Houdek.

9:25 - „Chtěl bych se vyjádřit k předání hotovosti v kabině rozhodčích. Slyšel jsem od Romana Rogoze několikrát omluvy za špatné občerstvení, nijak jsem to nevnímal. Po utkání mě Roman Rogoz zavolal a strčil mi do kapsy finanční hotovost se slovy, že se omlouvá, že nás před utkáním nepozval na oběd, tak ať si na něj skočíme. Kolegům jsem dal dvakrát tisíc korun, jednomu pět a sám jsem si nechal zbytek (přesná celková částka nebyla kvůli špatné akustice v síni slyšet, zřejmě se jednalo o 12 tisíc Kč). Nepovažoval jsem to za kompenzaci výkonu našeho utkání. Kdyby Roman Rogoz přišel s tím, že je to za výkon, nikdy bych si finance nevzal. Nebral jsem to jako úplatek, protože jsem předtím nic nedostal. Celková částka je navíc vzhledem k našem paušálům opravdu nízká, brali jsme 25 a 15 tisíc."

9:19 - Roman Berbr je opět pečlivý a zapisuje si poznámky. Jako během celého týdne.

9:17 - „V utkání jsem podal standardní výkon, ani jednomu týmu jsem nepomohl. Žádné chyby si vědom nejsem, neudělal jsem úmysl ve prospěch ani jednoho mužstva, který by vedl k ovlivnění utkání. Nikdo si navíc oficiálně nestěžoval, hostující tým navíc na svém webu přijal výsledek bez emocí. Sokolov jsem potkal i později a žádná averze k mé osobě tam nebyla."

9:14 - „Byli jsme prostředníci mezi svazy a kluby. Během komunikace jsme nezaznamenal ani jeden podnět, kdyby Roman Rogoz chtěl, abychom nějak ovlivnili utkání," vypovídá dál Houdek.

9:12 - „Jsem zde z důvodu přijetí úplatku v utkání Vyšehrad-Sokolov. Žádnou nabídku úplatku jsme nedostal, ani před ani po, a stejně je to u mých kolegů," tvrdí Houdek.

9:10 - Houdek říká, že dluhy ani exekuce nemá.

9:09 - Začíná výslech bývalého sudího Jiřího Houdka, který zopakoval, že chce vypovídat. Je ochoten odpovídat na osobní údaje.

9:05 - Soudce Vladimír Žák zahájil páteční jednání.

8:59 - Přítomen je také obhájce Romana Rogoze, jako první by měl vypovídat bývalý sudí Jiří Houdek. Na místě je už i státní zástupce Jan Scholle.

8:55 - I pátý den dorazil Roman Berbr, jenž vypovídal v úterý.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, nevyjímaje pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze," napsal státní zástupce.

Podle obžaloby chtěl Berbr udržet své postavení ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze, jenž znal ve fotbalovém prostředí dost lidí. O nadstandardních vztazích svědčí i familiární označení „taťko" a „synku", která mezi sebou muži používali.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně 100 tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudích vypověděl, že nikdo z rozhodčích nechtěl mít Berbra za nepřítele. „Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu," uvedl. Jestliže by neposlechli, prý jim hrozil trest, a to delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům, nebo dokonce vyřazení z listiny rozhodčích na sezonu.

Pouze jeden z obviněných má statut spolupracujícího. Zbytek svou vinu odmítl. Státní zástupce navrhl pro Berbra a Rogoze nepodmíněné tresty, hrozí jim až 12 let vězení.